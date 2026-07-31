Банк России предложил привлечь маркетплейсы к борьбе с мошенническими переводами. Инициатива может войти в третий пакет антифрод-мер и обязать владельцев цифровых платформ передавать банкам дополнительные сведения, которые помогут выявлять подозрительные операции, пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы к законопроекту.

Unsplash

Сейчас банки во многих случаях видят получателем платежа сам маркетплейс, а не конкретного продавца. Из-за этого кредитным организациям сложнее оценить риск мошенничества и вовремя остановить перевод. Регулятор рассчитывает, что более детальная информация от платформ позволит повысить эффективность антифрод-систем.

В Минэкономразвития сообщили, что инициатива находится в проработке, подчеркнув, что новые требования не должны создавать для бизнеса избыточную административную нагрузку. В Минцифры отметили, что в текущую редакцию законопроекта эта мера пока не вошла.

Сами маркетплейсы относятся к предложению скептически. В Wildberries заявили, что площадки уже взаимодействуют с банками через государственную систему «Антифрод», а в ближайшее время финансовые организации начнут получать еще больше информации благодаря детализации кассовых чеков. В Ozon напомнили, что выплаты продавцам осуществляются только на счета, прошедшие проверки по антиотмывочному законодательству, причем сами деньги перечисляются спустя некоторое время после покупки, что дополнительно снижает риск мошенничества.

Читайте также ГИС «Антифрод» собрались встроить в цифровое государство

Государство последовательно старается расширить обязанности маркетплейсов в сфере финансовой безопасности. Во втором пакете антифрод-мер основной акцент был сделан на банках и операторах связи: для них усилили требования по выявлению мошеннических операций и ввели более жесткую ответственность за несоблюдение процедур защиты клиентов. Параллельно власти продолжают готовить третий пакет мер, в который теперь предлагается включить и владельцев цифровых платформ.

При этом сами маркетплейсы в последние годы уже получили целый ряд новых обязанностей, связанных с финансовой и пользовательской безопасностью. Закон о платформенной экономике, который вступит в силу осенью, закрепляет требования по идентификации продавцов, удалению запрещенных товаров, раскрытию информации о правилах работы платформ и взаимодействию с государственными информационными системами. Новая инициатива ЦБ фактически продолжает эту тенденцию, постепенно превращая маркетплейсы из торговых площадок в участников инфраструктуры противодействия финансовому мошенничеству.

Что это значит для бизнеса

Для большинства продавцов изменения, если их примут, останутся незаметными. Однако самим маркетплейсам, вероятно, придется глубже интегрировать свои системы с банковским антифродом и передавать больше данных о транзакциях и продавцах. Это означает дополнительные расходы на ИТ-инфраструктуру и комплаенс, но одновременно отражает общий тренд: государство все чаще рассматривает крупные цифровые платформы не просто как посредников между продавцом и покупателем, а как участников финансовой системы, которые должны разделять ответственность за безопасность денежных переводов.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.