Госдума приняла в третьем чтении законопроект о штрафах для маркетплейсов, агрегаторов и других цифровых посредников. Административная ответственность будет предусмотрена за неправомерные блокировки продавцов, нарушения при предоставлении скидок и другие случаи несоблюдения правил платформенной экономики.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Поправки дополнят КоАП РФ отдельной статьей с разными штрафами в зависимости от тяжести нарушения. Новые правила распространятся на владельцев маркетплейсов, служб доставки, агрегаторов услуг, площадок с объявлениями и других цифровых сервисов. Авторы законопроекта рассчитывают сделать условия работы платформ понятнее и сократить число решений, которые могут навредить их партнерам.

Самый крупный штраф предусмотрен за действия, которые напрямую ограничивают работу партнеров платформы. Например, за неправомерную блокировку доступа к личному кабинету юридическому лицу может грозить до 500 тыс. руб.

Отдельная группа штрафов касается карточек товаров и услуг. Если оператор нарушит требования к их оформлению, необоснованно удалит карточку или ограничит доступ к ней, должностным лицам будет грозить от 30 тыс. до 80 тыс. руб., а компаниям — от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

До 300 тыс. руб. компаниям будет грозить за нарушение правил предоставления скидок за счет продавца, а также порядка взаимодействия с партнерами, работающими как физические лица.

Штраф до 400 тыс. руб. предусмотрен за одностороннее изменение условий сотрудничества, нарушение правил заключения договоров и искусственное изменение позиций товаров в поисковой выдаче. Такие действия могут создавать неравные условия для отдельных продавцов.

Штрафы предусмотрены и для самих продавцов. За неправильное заполнение карточки товара должностному лицу будет грозить от 5 тыс. до 30 тыс. руб., а при повторном нарушении компания может заплатить до 200 тыс. руб. Для целей новой статьи индивидуальных предпринимателей, самозанятых и иностранных партнеров платформ также будут привлекать к ответственности как должностных лиц.

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Основой регулирования стал закон № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации», подписанный в июле 2025 года. Его положения вступят в силу 1 октября 2026 года и будут распространяться только на площадки из специального реестра цифровых платформ. Минэкономразвития уже подготовило предварительный список из 12 сервисов — 11 российских платформ, включая крупнейшие маркетплейсы, агрегаторы услуг, сервисы такси и доставки, а также одной иностранной площадки.

В Минэкономразвития сообщили, что готовят рынок к новым требованиям вместе с отраслевыми ассоциациями и самими платформами. По словам первого заместителя министра Максима Колесникова, участников уже проинформировали об изменениях, а теперь ведомство занимается методической и технической подготовкой к вступлению закона в силу.

Эксперты считают, что новые штрафы могут сократить число конфликтов между платформами и продавцами и сделать условия работы предсказуемее. Однако участники рынка ждут четкого объяснения отдельных формулировок, прежде всего критериев необоснованной блокировки или удаления карточек. От этого будет зависеть, как новые нормы станут применять на практике.

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