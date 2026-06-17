Конституционный суд России уточнил, в каких случаях маркетплейсы могут отвечать за продажу контрафактной продукции. Площадки не обязаны проверять миллионы товаров до их публикации, но должны реагировать на обоснованные жалобы правообладателей. Если сервис проигнорирует такое обращение, его могут привлечь к ответственности вместе с продавцом.

Поводом для рассмотрения дела стал спор издателя настольных игр «Мир хобби» с Wildberries. Компания обнаружила на площадке копии игры «Мафия. Вся семья в сборе», которые сочла контрафактными, и направила маркетплейсу претензию. Не получив ответа, правообладатель обратился в суд и потребовал компенсацию.

Ранее арбитражные суды отказали компании в иске. Они исходили из того, что маркетплейс действует как информационный посредник и не отвечает за нарушение, если не знал о нем и впоследствии принял необходимые меры. Суды сочли достаточным, что Wildberries удалил карточки спорных товаров уже после начала разбирательства.

Конституционный суд не признал действующие нормы Гражданского кодекса противоречащими Конституции, но уточнил порядок их применения. Судьи указали, что статус информационного посредника не освобождает площадку от ответственности автоматически. Получив жалобу правообладателя, маркетплейс должен самостоятельно проверить ее доводы, а не ждать подачи иска или решения суда.

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Согласно позиции КС, площадка должна изучить документы правообладателя и запросить объяснения у продавца. Если материалы указывают на возможное нарушение, сервис должен принять меры — временно остановить продажи или ограничить продавцу доступ к площадке. Маркетплейс может отклонить необоснованную жалобу, но должен сделать это письменно и объяснить причины отказа.

Отдельно КС раскритиковал практику, при которой спорный товар удаляют с витрины только после начала судебного разбирательства. Такие действия сами по себе не подтверждают добросовестность площадки и заставляют усомниться в том, что она оставалась нейтральным посредником между продавцом и правообладателем.

КС также перечислил случаи, когда маркетплейс не сможет ссылаться на ограниченную ответственность информационного посредника. Это возможно, если площадка знала о нарушении, проигнорировала очевидные признаки контрафакта или продолжила работать с продавцами, которые уже попадались на продаже подделок. В таких ситуациях от маркетплейса требуется особенно тщательная проверка.

Более жесткие правила действуют, когда платформа сама участвует в продвижении или продаже спорного товара. Если маркетплейс поднимает контрафакт в выдаче, рекламирует его, закупает для перепродажи или напрямую зарабатывает на его реализации, он уже не может считаться нейтральным посредником. В таком случае площадка отвечает по тем же правилам, что и непосредственный нарушитель исключительных прав.

Юристы называют решение компромиссным. Оно не обязывает маркетплейсы заранее проверять весь ассортимент, но больше не позволяет им игнорировать обоснованные жалобы правообладателей. Владельцам брендов при этом по-прежнему придется самостоятельно искать нарушения, собирать доказательства и при необходимости обращаться в суд. В «Мире хобби» рассчитывают, что спор с Wildberries пересмотрят с учетом позиции Конституционного суда.

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