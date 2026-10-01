Правительство России предложило расширить роль маркетплейсов в налоговом контроле за продавцами. Площадки обяжут самостоятельно выявлять признаки налоговых рисков у партнеров, передавать сведения в ФНС и по требованию налоговой приостанавливать их продажи. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

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Законопроект дает ФНС новый способ воздействовать на продавцов через маркетплейсы. Налоговая сможет потребовать прекратить прием их заказов и убрать с площадок карточки товаров, работ или услуг. Такое поручение ФНС сможет одновременно направить всем платформам, где работает предприниматель. Выполнить его потребуется в течение двух дней, за отказ площадке будет грозить штраф 100 тыс. руб.

Искать налоговые риски у продавцов площадкам придется самостоятельно. В их числе могут оказаться признаки неверного расчета налогов, их неполной или несвоевременной уплаты, а также проблем с перечислением сборов и страховых взносов. Конкретный перечень критериев определит ФНС. Если система площадки выявит такой риск, продавец получит уведомление в личном кабинете, а информация одновременно поступит в налоговую.

После уведомления у предпринимателя будет 30 дней, чтобы представить пояснения и необходимые документы. При этом продажи не смогут остановить автоматически после обнаружения риска. ФНС получит право потребовать блокировку, если продавец не явится в налоговую для дачи пояснений или проигнорирует требование о предоставлении документов. После устранения оснований для ограничения площадка должна будет возобновить продажи максимум через два дня.

Отдельные изменения затронут пункты выдачи заказов. ПВЗ предлагают включить в перечень объектов, для которых налог на имущество может рассчитываться исходя из кадастровой стоимости. Новый порядок начнет применяться с года, следующего за вступлением этой нормы в силу.

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Новые правила налогового контроля должны заработать через девять месяцев после официального опубликования закона. При этом часть обмена данными между платформами и ФНС уже предусмотрена законом о платформенной экономике, который вступил в силу 1 октября 2026 года.

По уже действующим правилам маркетплейсы должны передавать налоговой сведения о договорах с продавцами и самих партнерах, информацию о скидках за их счет, а также акты сверки расчетов и связанные документы. Если эти сведения изменятся, площадка должна обновить данные в ФНС в течение трех рабочих дней.

Идея подключить маркетплейсы к выявлению налоговых рисков у продавцов обсуждается уже около года. С начала 2025 года Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», «Мегамаркет» и «Авито» участвуют в эксперименте по передаче ФНС информации о продавцах с признаками дробления бизнеса.

Новые обязанности потребуют от платформ создавать и поддерживать дополнительные системы контроля за партнерами. Партнер Data Insight Федор Вирин ранее указывал, что расширение полномочий маркетплейсов может усилить зависимость продавцов от площадок: им придется глубже анализировать бизнес своих клиентов и участвовать в решениях, от которых зависит возможность продолжать продажи.

В Wildberries ранее заявили, что поддерживают совершенствование налогового регулирования, но считают необходимым обсуждать изменения с бизнесом и оценивать их влияние на предпринимателей. Ozon и «Авито» от комментариев отказались.

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