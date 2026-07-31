С августа в России вступают в силу несколько изменений, которые затронут работу компаний из разных отраслей. Среди них — новые требования к маркировке мясной продукции, изменения в правилах охраны труда и ОСАГО, обновленная форма налоговой декларации и новые нормы для сервисов рассрочки и операторов связи. «Инк» традиционно собрал самые важные для бизнеса изменения.

Обновление правил обучения по охране труда

Что меняется: С 31 августа продлевается действие правил обучения по охране труда до 1 сентября 2032 года, а также уточняются правила инструктажей, обучения по средствам индивидуальной защиты и первой помощи. Для части работников вводятся новые сроки повторного инструктажа и ограничения на дистанционное проведение практики.

Кому важно: работодателям, HR, охране труда, производственным компаниям, строительству, логистике, ретейлу, общепит, у учебным центрам.

Маркировка мясной продукции

Что меняется: С 1 августа для части мясной продукции становится обязательной маркировка и передача сведений в «Честный знак». Речь идет о готовых и консервированных мясных изделиях, паштетах и других товарах.

Кому важно: производителям еды, мясопереработке, FMCG, дистрибьюторам, складам, маркетплейсам, рознице, e-commerce, логистике.

Автоуведомления о налогах через «Госуслуги»

Что меняется: С 1 числа налоговые уведомления для физлиц с подтвержденной учетной записью ЕСИА будут автоматически приходить в личный кабинет на «Госуслугах», а режим налоговой тайны расширяется на сведения, размещенные в личном кабинете и передаваемые через него.

Кому важно: бухгалтерии, финдиректорам, налоговым консультантам, компаниям с большим числом сотрудников, HR, сервисам выплат и льгот, банкам, B2C-сервисам.

Новая форма единой упрощенной декларации.

Что меняется: С 1 августа 2026 года меняются форма, формат и порядок заполнения единой упрощенной декларации: форма сокращается, но появляются новые поля и меняется логика заполнения.

Кому важно: бухгалтерии, аутсорс-бухгалтерам, малому бизнесу, ИП, холдингам с нулевой отчетностью, налоговым специалистам.

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ОСАГО: повышен лимит по европротоколу

Что меняется: С начала месяца в правилах ОСАГО повышается предельный размер страхового возмещения при оформлении ДТП без полиции — со 100 тыс. до 200 тыс. руб., а также уточняются отдельные условия страхования.

Кому важно: автопаркам, доставке и курьерским сервисам, такси, каршерингу, транспортные компаниям, корпоративным автопаркам, страховым брокерам.

Ответственность за продажу сим-карт иностранцам

Что меняется: С 6 августа 2026 года вводится уголовная ответственность за нарушение требований при заключении договора связи с иностранным гражданином или лицом без гражданства, в том числе в части сведений об IMEI. Нарушителю грозит от штрафа в 300 тыс. руб. до лишения свободы, в отдельных случаях — на срок до 4 лет.

Кому важно: телеком-операторам, виртуальным операторам мобильной связи, салонам связи, дистрибьюторам SIM-карт, комплаенс, службам безопасности, ретейлу, юристам.

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Контроль Банка России за сервисами рассрочки

Что меняется: С 1 августа 2026 года Банк России получает порядок применения мер к операторам сервиса рассрочки и процедуру исключения сведений о них из реестра, если оператор прекращает деятельность или подает соответствующее заявление.

Кому важно: сервисам рассрочки, финтеху, банкам, e-commerce, маркетплейсам, платежным провайдерам, юристам, риск-менеджменту.

Штрафы за недопуск операторов связи в дома

Что меняется: С 6 августа 2026 года вводятся штрафы для управляющих компаний, товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооператов за нарушение правил взаимодействия с операторами связи при монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей связи в многоквартирных домах.

Кому важно: УК, ТСЖ, ЖСК, девелоперам, операторам связи, юристам по недвижимости.

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