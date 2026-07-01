В июле российскому бизнесу придется проверить способы авторизации на сайтах и в приложениях, подготовиться к новым этапам маркировки и учесть изменения в госзакупках, кредитовании и электронном документообороте. «Инк» традиционно собрал главные изменения законодательства июля, которые стоит не пропустить бизнесу.

Штрафы за иностранную авторизацию

Что меняется: с 6 июля начинают применяться штрафы за нарушение требований к способам авторизации пользователей на российских сайтах и в приложениях. Если сервис использует иностранные механизмы идентификации там, где закон этого не допускает, владельцу ресурса грозит административная ответственность. Владельцы сайтов, приложений и других информационных систем должны разрешать вход по российскому номеру телефона, через «Госуслуги», Единую биометрическую систему или отечественный сервис авторизации. Для юридических лиц штраф составит от 500 тыс. до 700 тыс. руб., а при повторном нарушении — от 1 млн до 1,4 млн руб.

Кому важно: ИТ-компаниям, интернет-магазинам, маркетплейсам, SaaS-сервисам, онлайн-школам, всем владельцам сайтов с личными кабинетами.

Расширяется обязательная маркировка товаров

Что меняется: с 1 июля для нескольких товарных групп начнут действовать разные этапы работы с системой «Честный знак». Для одних товаров станет обязательным нанесение кодов, для других — сканирование маркировки при розничной продаже, передача сведений о движении продукции и использование электронного документооборота.

Кому важно: производителям, импортерам, оптовым поставщикам, розничным сетям, небольшим магазинам, маркетплейсам и компаниям, которые обслуживают кассовые системы и электронный документооборот.

Новые ограничения по выдаче кредитов

Что изменится: с 1 июля начнут действовать макропруденциальные лимиты Банка России на III квартал 2026 года. Они ограничат долю потребительских, автомобильных и ипотечных кредитов, которые банки и МФО могут выдавать клиентам с высокой долговой нагрузкой. Это не означает прямого запрета на кредитование, но финансовым организациям придется осторожнее одобрять заявки из наиболее рискованных категорий.

Кому важно: предпринимателям, оформляющим кредиты как физлица, малому бизнесу, банкам и МФО.

Меняются правила госзакупок

Что изменится: с 1 июля начнут действовать новые положения о национальном режиме в закупках и вступают в силу очередные изменения законодательства о контрактной системе.

Кому важно: поставщикам по госзаказам и квазигосударственным компаниям, производителям оборудования, импортерам.

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Новые электронные форматы документов по НДС

Что изменится: с 1 июля ФНС введет новые электронные форматы книги покупок, книги продаж, дополнительных листов и журнала учета счетов-фактур.

Кому важно: бухгалтерии, аутсорсинговым компаниям, разработчикам бухгалтерского ПО.

Сделки с недвижимостью можно оформлять по биометрии

Что изменится: с 1 июля участники дистанционной сделки смогут подать документы на регистрацию перехода права собственности без предварительного внесения в ЕГРН специальной отметки, разрешающей электронную подачу. Для этого документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а личности заявителей — подтверждены через Единую биометрическую систему.

Кому важно: девелоперам, агентствам недвижимости, проптех-компаниям, банкам.

Что это значит для бизнеса

В отличие от январских реформ, июль почти не меняет налоговую нагрузку. Большинство нововведений касаются операционной деятельности: цифровых сервисов, документооборота, маркировки и соблюдения требований регуляторов. Поэтому главная задача компаний в этом месяце — проверить соответствие процессов новым правилам, а не пересчитывать финансовую модель. Это позволит избежать штрафов и сбоев в работе уже с первых дней июля.

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