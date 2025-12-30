С самым сложным в законодательной сфере все уже знакомы: с начала 2026 года для бизнеса вступает в силу масштабная налоговая реформа, результатом которой должно стать увеличение бюджета и перераспределение фискальной нагрузки. В стране повышается ставка НДС, пересматриваются лимиты для спецрежимов налоговой системы, отменяются льготы по страховым взносам и трансформируются правила налоговой регистрации. Эти изменения затронут почти все компании — от крупных до микропредприятий — и потребуют адаптации бухгалтерских, ценообразовательных и контрактных процессов. «Инк» собрал перечень вступающих в силу в январе новелл, важных бизнесу в рамках этой реформы и помимо нее.

📌 Повышение ставки НДС до 22% и новые правила налогообложения

Что меняется: базовая ставка налога на добавленную стоимость (НДС) повышается с 20% до 22%. Льготная ставка 10% сохраняется для части социально значимых товаров и услуг; при этом из льготной категории будут исключены отдельные продукты.

Кому важно: все организации и ИП на общей системе налогообложения, плательщики НДС и участники госзакупок. Изменения требуют обновления договоров, кассовых систем и бухгалтерских процедур. Переходные правила особенно важны для контрактов, где реализация и оплата приходятся на разные налоговые периоды.

📌 Снижение лимитов для упрощенцев — расширение плательщиков НДС

Что меняется: для «упрощенцев» (УСН) снижается предел выручки, при превышении которого возникает обязанность платить НДС:

20 млн руб. — за 2026 (до 60 млн ранее), далее — 15 млн руб. (2027) и 10 млн руб. (2028).

Это означает, что десятки тысяч ИП и компаний, ранее освобожденных от НДС, станут его плательщиками.

Кому важно: предприниматели и компании на УСН, чья выручка превышает новые пороги; бухгалтерии придется перераспределять налоговое планирование.

📌 Отмена части льгот по страховым взносам для МСП

Что меняется: с 1 января отменяется пониженная ставка страховых взносов для большинства субъектов малого и среднего бизнеса — возвращается общая ставка 30% с фонда оплаты труда. Одновременно вводится обязанность уплачивать взносы за руководителей минимум с уровня МРОТ.

Кого коснется: ИП и компании, ранее пользовавшиеся льготной ставкой; особенно остро это отразится на компаниях с высокой долей оплаты труда либо малых HR-бюджетов.

📌 Новые правила налоговой регистрации

Что меняется: с 2026 года тем же 425-ФЗ отменяется выдача традиционных документов о налоговой регистрации (свидетельства/уведомления). Компании и ИП получают выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП/ЕГРН вместо привычных справок, а автоматизация процедур упрощается при изменении данных о регистрации.

Кого коснется: все юридические лица и индивидуальные предприниматели, особенно те, кто часто меняет данные регистрации в ФНС.

📌 Изменения в госзакупках (44-ФЗ и 223-ФЗ)

Что меняется: с начала года вносятся поправки в правила государственных и корпоративных закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ — расширен перечень оснований для отстранения участников, отказа в контракте с победителем, а также уточнены условия изменения и исполнения контрактов.

Кого коснется: поставщики и подрядчики в сфере госзакупок, а также закупочные комиссии заказчиков.

📌 Изменения порогов и МРОТ (косвенно для бизнеса)

Что меняется: одними из важных параметров для расчетов налогов и зарплат стало изменение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и лимитов по базам налогов. Повышенный МРОТ влияет на зарплатные налоги, отчисления и подсчет прочих социальных обязательств, автоматически увеличивая базу для расчетов.

Кого коснется: все работодатели, особенно с низкими зарплатами в штате.