После детсадов и школ мы переходим к следующему уровню. В «Инке» стартует неделя взрослого образования — от частных вузов и дополнительного профобучения до бизнес-курсов и зарубежных программ. Рынок быстро меняется: EdTech уже не растет такими темпами, как раньше, МВА спорит за внимание с нишевыми школами, а законодатели обещают новые правила игры для онлайн-образования.

Мы начинаем неделю с большого лонгрида о том, как устроено взрослое образование в России сегодня. В материале собраны кейсы игроков рынка и экспертов — от онлайн-платформ до бизнес-школ. Позже выйдет еще один лонг — о том, как работает и развивается взрослый EdTech.

Среди героев новой тематической недели — Дарья Рыжкова, CEO Smart Ranking. Она объяснит, почему рост EdTech-компаний замедлился и что бизнесу делать в условиях нового рынка. Михаил Левин, руководитель программ высшего образования Universal University, расскажет, как учить креативным профессиям, когда все навыки формально доступны онлайн.

О том, зачем вузу нужны иностранные преподаватели и почему деньги сами по себе не могут быть целью для учебы, рассуждает ректор Московской школы управления «Сколково» Александр Ким. В свою очередь Александр Плотников, сооснователь киношколы Studio 24, поделится опытом построения узкопрофильного образовательного бизнеса и объяснит, как не прогадать с нишей.

Максим Василевич, директор по маркетингу GetCourse, расскажет о законодательных изменениях 2025 года, которые напрямую затронут онлайн-курсы. Личную историю о создании и развитии собственной образовательной компании представит Василий Лебедев, основатель ИКРЫ.

Тему бизнес-обучения продолжит Владимир Копцев, профессор практики и руководитель программы MBA в НИУ ВШЭ: он рассуждает о том, закончилась ли мода на MBA и какие альтернативы появляются на рынке. А Нина Колташова, директор ITEC, объяснит, как заработать на тех, кто мечтает учиться за границей.

Тематические недели в «Инке» становятся новой традицией. Мы уже рассказывали о туризме, кино и книгах, охватили детское образование. Теперь пришла очередь образования для взрослых. Следите за публикациями — эта тема касается каждого, кто задумывается о будущем и не боится учиться заново.

