Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге. Это уже 28-й по счету форум, который проводится с 1997 года. Мероприятие является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов. Показываем, чем удивляли гостей в этом году.

Робот-медведь высотой 6,5 м в медовой броне на площадке Республики Башкортостан.

Видео: Андрей Ходорченков.

Робот по имени «Володя» разгуливал на площадке форума с сумочкой от бренда Dior за 425 тыс. руб. и «здоровался» с гостями.

Видео: Андрей Ходорченков

Гигантская игровая консоль в духе советской приставки «Ну, Погоди!», где вместо яиц нужно собрать полноценную инвесткорзину из продуктов, произведенных в Московской области.

Видео: Андрей Ходорченков

Лабубу — зубастые монстрики от китайской компании Pop Mart — с лицами главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, главы МИДа Сергея Лаврова и других российских политиков.

Фото: ТАСС

Роботизированные манипуляторы повторили шахматную партию между чемпионами мира россиянином Анатолием Карповым и болгарином Веселином Топаловым на стенде Челябинской области.

Фото: Ura.ru

Компания «Уралхим» создала композицию из 200 тыс. живых цветов к 80-летию Победы.

Фото: ТАСС

На стенде группы компаний «Нацпроектстрой» можно было поуправлять самосвалом и другой спецтехникой на макете строительной площадки.

Фото: ТАСС

Персонажи Крош и Ежик из мультфильма «Смешарики», которые поменялись телами. Создатели назвали это «намеренной трансформацией», лежащей в основе принципа дизайнерской игрушки.

Фото: ТАСС

Стенд маркетплейса Ozon в виде панельного дома, демонстрирующий, что бизнес часто рождается на типовых кухнях и спальнях по всей России.

Фото: @lobushkin / Дзен

Арт-объект в виде вихря из 18 тыс. красных книг на стенде Альфа-банка. Он символизирует движение идей, их круговорот и мощь, порождающую технологии будущего.