Meta Platforms* в сентябре начнет производство собственного ускорителя искусственного интеллекта под кодовым названием Iris. Об этом Reuters узнал из внутреннего документа компании. Новый чип должен помочь Meta развивать собственную вычислительную платформу и меньше зависеть от сторонних поставщиков процессоров.

Mohamed N, Unsplash

Iris входит в новую линейку Meta Training and Inference Accelerators, которая охватывает четыре поколения собственных процессоров Meta. Чипы MTIA разрабатываются для определенных нагрузок в дата-центрах компании и должны дополнять универсальные графические ускорители. Они будут использоваться в том числе для работы систем ранжирования, рекомендаций и других ИИ-функций Facebook** и Instagram***.

По данным Reuters, тестирование нового чипа заняло шесть недель и не выявило серьезных проблем. Для Meta это заметный прогресс. Компания разрабатывает собственные процессоры уже более пяти лет, но прежде это направление не развивалось такими темпами.

Iris разрабатывается при участии Broadcom, а выпускать процессор будет тайваньская TSMC. Собственные специализированные чипы могут помочь Meta сократить расходы на вычисления и получить больше независимости от Nvidia и AMD, которые поставляют компании значительную часть ИИ-ускорителей.

Iris не станет полным аналогом графических процессоров Nvidia и AMD. Современные GPU подходят для широкого круга ИИ-нагрузок, тогда как специализированный ускоритель Meta создается под более узкий набор задач и собственное программное обеспечение компании. Такая настройка может повысить производительность и снизить энергозатраты в подходящих сценариях, но не делает Iris универсально быстрее любого графического процессора.

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Отказываться от ускорителей Nvidia и AMD Meta не собирается. Iris дополнит уже существующую инфраструктуру и возьмет на себя те нагрузки, под которые его специально оптимизировали. Во внутреннем документе компании отмечается, что внедрение последних поколений GPU в масштабах Meta потребовало больших усилий и отняло немало времени.

Одновременно Meta ускоряет расширение своей вычислительной инфраструктуры. В 2026 году компания намерена развернуть мощности на 7 ГВт, а в 2027-м довести общий показатель до 14 ГВт. Для понимания масштаба одного гигаватта энергии хватило бы примерно на 800 тыс. домов.

В 2026 году Meta рассчитывает потратить на инфраструктуру для искусственного интеллекта до $145 млрд. Чтобы снизить риски перебоев при высоком спросе на компоненты для дата-центров, компания заключила многолетние соглашения с Samsung Electronics, Sandisk и Sumitomo Electric. Партнеры будут поставлять память, флеш-накопители и оптоволоконное оборудование.

По мнению вице-президента Forrester Майка Гуальтьери, крупнейшим технологическим компаниям потребуются собственные ИИ-процессоры, чтобы конкурировать по стоимости вычислений и не зависеть полностью от одного поставщика. При этом самостоятельная разработка не означает полной производственной независимости. Meta проектирует Iris вместе с Broadcom, а его выпуск поручит TSMC.

До конца 2027 года Meta планирует выпускать новое поколение ускорителей примерно раз в шесть месяцев. Для рынка, где промежуток между поколениями ИИ-чипов обычно составляет год или больше, это крайне высокий темп.

*Meta — запрещена на территории РФ и признана экстремистской

**Facebook — принадлежит Meta

***Instagram — принадлежит Meta

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