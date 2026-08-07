Суд в Нью-Мексико (США) обязал Meta* выплатить $567 млн за вред подросткам и ввести на пять лет новые ограничения для несовершеннолетних пользователей Facebook и Instagram**. Компания также должна усилить защиту детей от опасного контента и ограничить их общение с ИИ-чат-ботами.

Nick Fancher, Unsplash

Решение в Санта-Фе вынес судья Брайан Бидшейд. Он согласился с генеральным прокурором Нью-Мексико Раулем Торресом, который заявил, что продукты Meta* могут вызывать зависимость у подростков, а компания недостаточно защищает детей от сексуальной эксплуатации.

Суд обязал компанию изменить правила для несовершеннолетних пользователей. В соцсетях должны появиться ограничения на время использования в течение месяца, чтобы подростки получали меньше уведомлений, а за общением взрослых с несовершеннолетними следили строже.

Отдельные требования суд предъявил к ИИ-чат-ботам. Компании не следует допускать романтических и сексуализированных разговоров между детьми и ботами. Взрослым в Нью-Мексико также запретили использовать чат-боты для имитации или обсуждения сексуализированного общения с детьми. Кроме того, Meta* должна тщательнее проверять сообщения о сексуальном насилии над несовершеннолетними.

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Это уже второе крупное решение по делу против этой компании в Нью-Мексико. Пять месяцев назад присяжные обязали компанию выплатить еще $375 млн. Тогда суд решил, что реклама вводила пользователей в заблуждение, представляя Facebook и Instagram как безопасные платформы для детей.

На этот раз суд рассматривал другой вопрос: могут ли платформы Meta* причинять вред всему обществу. Судья Бидшейд решил, что последствия могут выходить за пределы соцсетей и затрагивать не только самих детей, но и их семьи, школы, больницы и правоохранительные органы.

При этом суд не согласился со всеми требованиями властей Нью-Мексико. Например, он не стал обязывать ответчика менять алгоритмы, бесконечную прокрутку и автовоспроизведение. По мнению судьи, такие требования могли бы затронуть конституционные права компании и другие нормы американского законодательства.

Проигравшая сторона собирается обжаловать решение. В компании заявили, что считают свои меры по защите подростков эффективными, а обвинения штата — искажающими факты.

Дело в Нью-Мексико стало частью более широкой кампании против крупных соцсетей в США. Более 40 штатов и свыше 1,3 тыс. школьных округов уже подали иски к компаниям, обвиняя их в том, что платформы вредят детям и подросткам.

Решение суда Нью-Мексико может повлиять и на другие подобные дела. Прокурор Торрес назвал его «дорожной картой» для других штатов и стран, которые сталкиваются с похожими проблемами.

*Meta — признана Минюстом России экстремистской и запрещена

**Facebook и Instagram — принадлежат Meta

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