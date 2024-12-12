Решение General Motors о закрытии программы роботакси Cruise оказало масштабное влияние на рынок. Microsoft, которая в 2021 году инвестировала в подразделение компании, в результате действий GM понесет убытки в размере $800 млн, сообщает TechCrunch.

Microsoft заявила, что расходы будут отражены в прочих доходах и расходах и ранее не учитывались в прогнозе на второй квартал, предоставленный 30 октября 2024 года. Это может оказать негативное влияние на прибыль во втором квартале в размере около $0,09 на акцию, говорят в компании.

GM, которой принадлежат около 90% акций Cruise, заявила, что у нее есть договоренности с другими миноритарными акционерами о выкупе акций и увеличении своей доли более чем до 97%. Ранее для вывода роботакси на рынок она привлекла ряд внешних инвесторов, включая Microsoft, Walmart, Softbank, T.Rowe Price и Honda.

В январе 2021 года Cruise привлекла $2 млрд в рамках раунда, в котором участвовали Microsoft, а также GM и партнер Honda. После чего капитализация подразделения была оценена в $30 млрд.

Компании также заключили долгосрочное стратегическое партнерство, в рамках которого Cruise планировала использовать Azure, облачную платформу Microsoft, для разработки технологии беспилотных автомобилей.

Ранее General Motors объявила, что прекратит разработку роботакси в своем убыточном подразделении Cruise. Она планирует объединить его с командой, разрабатывающей функции помощи водителю.

GM приобрела стартап Cruise в марте 2016 года за $1 млрд. С тех пор она потратила более $10 млрд в попытке вывести роботакси на рынок.

Ранее Microsoft обвинили в злоупотреблении своей позицией на рынке в сфере программного обеспечения для повышения производительности. Федеральная торговая комиссия США (FTC) начала антимонопольное расследование в отношении компании.