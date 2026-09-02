Минфин отказался от идеи ограничить для физлиц внесение наличных на банковские счета через банкоматы. Лимит, который мог заработать осенью 2026 года, больше не обсуждается, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Восточного экономического форума.

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«Уже не обсуждается. Таких планов нет», — сказал Моисеев.

Ограничения ранее входило в правительственный план по «обелению» экономики. Подготовленные поправки к закону «О банках и банковской деятельности» предусматривали месячный лимит на пополнение счетов и вкладов наличными через банкоматы и другие устройства самообслуживания. Сейчас законодательство не ограничивает сумму таких операций.

Еще весной Моисеев говорил, что Минфин согласовал концепцию лимита в 1 млн руб. для каждого банка и допускал введение правила осенью 2026 года. Ограничение хотели рассчитывать отдельно по каждой кредитной организации, поскольку создать единую систему контроля за внесением наличных во всех банках не удалось.

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Авторы законопроекта объясняли необходимость лимита тем, что сейчас через банкоматы можно вводить в безналичный оборот деньги неустановленного происхождения. Банки предполагалось обязать отказывать физлицам во внесении наличных сверх 1 млн руб. в месяц.

бъем наличных в обращении тем временем продолжает расти. С начала 2026 года он увеличился примерно на 2,5 трлн руб. с учетом предварительных данных за август. Более 1 трлн руб. этого прироста пришлось только на июль и август, подсчитал РБК на основе статистики ЦБ.

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