Минцифры России продолжает наполнять «белый список» интернет-ресурсов, доступ к которым сохранится даже при возможных ограничениях мобильного интернета. В обновленную версию перечня вошли десятки ключевых сайтов из самых разных сфер — от государственных порталов до популярных развлекательных сервисов.

Freepik

Теперь в списке можно найти ресурсы Совета Федерации, МВД, МЧС, портал «Итоги года с Владимиром Путиным», а также сайт общероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых». Из информационно-развлекательного сегмента добавились пакет из более чем двадцати федеральных телеканалов (включая «Первый канал», НТВ, RT, ТНТ), ведущие газеты, приложение «Радиоплеер» и онлайн-кинотеатр «Иви».

В перечень также внесли повседневные услуги и сервисы: сайты авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа», оператора связи «Мотив», каршеринга «Ситидрайв», логистической компании «Деловые Линии», ретейлеров («Ашан», «Вкусвилл», METRO), портала по поиску работы HeadHunter, сети ресторанов «Вкусно — и точка», «Россетей» и сети зарядных станций «Росатом».

Формирование списка проходит поэтапно. На первом этапе приоритет отдали базовым цифровым сервисам: соцсетям VK и «Одноклассники», платформе Max, маркетплейсам OZON и Wildberries, экосистеме «Яндекса», порталу «Госуслуги», сайтам президента и правительства. Затем добавились сайты госорганов, «Почты России», РЖД, Альфа-Банка и ряда СМИ. В начале декабря в перечень вошли сайт Банка России и онлайн-кинотеатр «Окко».

Как поясняет министерство, главные критерии включения — высокая популярность ресурса среди пользователей, а также предложения от федеральных и региональных властей, согласованные с профильными ведомствами. Работа над пополнением «белого списка» будет продолжена.