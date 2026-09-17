Минцифры ведет переговоры с Apple о подключении 5G на iPhone в российских сетях, сообщил глава ведомства Максут Шадаев. Пока смартфоны компании остаются за пределами нового стандарта связи, а первые тесты 5G в Москве показали большой разброс скоростей — от уровня ниже LTE до более 1 Гбит/с.
Российский 5G заработал в России 11 сентября сразу в 16 городах, а до конца 2026 года Минцифры планирует расширить их еще на 50 городов. Пока подключаться к новому стандарту могут прежде всего владельцы совместимых Android-смартфонов. На iPhone 5G в российских сетях программно не активирован, поэтому теперь Минцифры пытается восстановить необходимое взаимодействие с Apple.
В Москве журналисты «Известий» протестировали сети МТС, «МегаФона», «Билайна» и Т2 в центре города, у вокзалов и в транспорте. В отдельных точках 5G действительно показал высокую скорость. У МТС на Никольской она достигла 284 Мбит/с, а ближе к ГУМу, где работает зона в новом частотном диапазоне, — 1,1 Гбит/с. Однако во многих других местах преимуществ перед LTE почти не оказалось.
На Красной площади МТС и Т2 во время замеров переключались обратно на 4G, а скорость 5G у «МегаФона» оказалась ниже 10 Мбит/с. На Лубянской площади МТС также работал только через LTE, тогда как Т2, «Билайн» и «МегаФон» показали 136, 50 и 47 Мбит/с соответственно. В метро 5G практически не было: исключением стала неглубокая станция «Комсомольская» Кольцевой линии, где «Билайн» показал около 95 Мбит/с, предположительно получая сигнал с поверхности.
Одной из причин такого разброса может быть разная нагрузка на сети, объяснил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. На первом этапе операторы во многом развернули 5G на существующей LTE-инфраструктуре и уже используемых частотах, поэтому скорость зависит в том числе от числа абонентов в конкретной зоне. На результат также влияют расстояние до базовой станции и препятствия между ней и смартфоном.
Отдельная особенность российского 5G — выбранные для дальнейшего развития сети частоты. Операторы «большой четверки» получили без аукциона по 90 МГц в диапазоне 4,63−4,99 ГГц, тогда как во многих странах для 5G широко используется диапазон около 3,4−3,8 ГГц. На первом этапе российские компании при этом могут запускать сети и на частотах, ранее выделенных под LTE.
Для современных iPhone главным препятствием остается не столько поддержка частот, сколько программная активация 5G со стороны Apple. Актуальные модели поддерживают диапазон n79, охватывающий используемые в России частоты около 4,7 ГГц, однако без согласованной с оператором конфигурации смартфон к российской сети 5G не подключается. Именно эту проблему теперь и пытается решить Минцифры в переговорах с Apple.
Покрытие 5G теперь должно расширяться поэтапно. До конца 2028 года сети в диапазоне 4,63−4,99 ГГц планируют развернуть в наиболее востребованных локациях городов-миллионников, а затем наращивать их еще три года. Одновременно с 2027 года операторы должны постепенно переходить на российские базовые станции, долю которых к концу 2031-го планируется довести до 100%.
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