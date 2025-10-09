Информация, которая распространяется в мессенджерах под видом заявления пресс-службы Министерства цифрового развития России о планируемых ограничениях доступа к интернету на выходных, не соответствует действительности. Минцифры заявляет, что такие сообщения — фейк: фиксированный, мобильный и спутниковый интернет работают в штатном режиме.

Unsplash

В министерстве подчеркнули, что ни одно официальное подразделение не анонсировало массовых отключений интернета, и призвало не доверять неподтвержденным источникам. Минцифры также напомнило, что официальные каналы — сайт министерстве и его аккаунты в мессенджерах Telegram / Max — являются источниками достоверной информации.

Тем не менее в разных регионах страны в этом году периодически сообщали об отключениях мобильного интернета. В ряде субъектов шатдауны затрагивали десятки регионов одновременно — например, жители Москвы, Санкт-Петербурга, Удмуртии, Приморья, Саратова и многих других фиксировали сбои связи.

Один из источников отключений — региональные меры безопасности, которые оправдываются угрозой атак беспилотников. В отдельных областях, таких как Тульская и Владимирская, мобильный интернет временно ограничивался «в целях безопасности» при «потенциальной угрозе». Также сообщалось, что в Пензенской области вводились ограничения мобильного интернета, как часть сохранения безопасности при угрозе.

В то же время Минцфиры летом сообщало, что в стране планируют ужесточить регулирование отключений мобильного интернета, введя единые правила для таких случаев. Специалисты министерства совместно с операторами связи разрабатывают новый регламент, который должен упорядочить процесс блокировок.