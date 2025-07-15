В России планируют ужесточить регулирование отключений мобильного интернета, введя единые правила для таких случаев. Минцифры совместно с операторами связи разрабатывает новый регламент, который должен упорядочить процесс блокировок.

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Министерство рассматривает возможность создания специального координирующего органа и системы оперативного оповещения о предстоящих отключениях.

Основной причиной отключений интернета остается борьба с беспилотниками. Поскольку дроны используют для навигации как спутниковые системы GPS/ГЛОНАСС, так и сигналы сотовых базовых станций, отключение связи может затруднить их работу.

В тоже время этот процесс остается крайне несистемным: решения о блокировках принимают различные структуры, включая региональные власти, подразделения МЧС, силовые ведомства и даже отдельных должностных лиц. По информации отраслевых источников, многие такие запросы не имеют достаточных обоснований, а их исполнение создает значительную нагрузку на операторов связи.

Отключения связи также применяются при проведении массовых мероприятий. Например, перед празднованием Дня Победы жителей ряда регионов предупреждали о возможных ограничениях работы мобильного интернета.

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Последствия массовых отключений ощущают как бизнес, так и обычные пользователи. Промышленные предприятия сталкиваются с проблемами в работе, поскольку современное оборудование, включая системы управления технологическими процессами, часто использует LTE-соединение.

Для рядовых абонентов отключение интернета означает невозможность вызвать такси, оплатить покупки, воспользоваться навигацией или даже совершить обычный телефонный звонок, учитывая, что современные голосовые сервисы (VoLTE) работают через интернет-соединение.

Планируемые изменения включают два главных шага. Во-первых, хотят создать единый центр, который будет решать, где и когда отключать связь — чтобы регионы не принимали такие решения самостоятельно. Во-вторых, готовят специальную онлайн-платформу для операторов связи, где будут указаны точные места, сроки отключений и ответственные за них специалисты.