В России планируют ужесточить регулирование отключений мобильного интернета, введя единые правила для таких случаев. Минцифры совместно с операторами связи разрабатывает новый регламент, который должен упорядочить процесс блокировок.
Министерство рассматривает возможность создания специального координирующего органа и системы оперативного оповещения о предстоящих отключениях.
Основной причиной отключений интернета остается борьба с беспилотниками. Поскольку дроны используют для навигации как спутниковые системы GPS/ГЛОНАСС, так и сигналы сотовых базовых станций, отключение связи может затруднить их работу.
В тоже время этот процесс остается крайне несистемным: решения о блокировках принимают различные структуры, включая региональные власти, подразделения МЧС, силовые ведомства и даже отдельных должностных лиц. По информации отраслевых источников, многие такие запросы не имеют достаточных обоснований, а их исполнение создает значительную нагрузку на операторов связи.
Отключения связи также применяются при проведении массовых мероприятий. Например, перед празднованием Дня Победы жителей ряда регионов предупреждали о возможных ограничениях работы мобильного интернета.
Последствия массовых отключений ощущают как бизнес, так и обычные пользователи. Промышленные предприятия сталкиваются с проблемами в работе, поскольку современное оборудование, включая системы управления технологическими процессами, часто использует LTE-соединение.
Для рядовых абонентов отключение интернета означает невозможность вызвать такси, оплатить покупки, воспользоваться навигацией или даже совершить обычный телефонный звонок, учитывая, что современные голосовые сервисы (VoLTE) работают через интернет-соединение.
Планируемые изменения включают два главных шага. Во-первых, хотят создать единый центр, который будет решать, где и когда отключать связь — чтобы регионы не принимали такие решения самостоятельно. Во-вторых, готовят специальную онлайн-платформу для операторов связи, где будут указаны точные места, сроки отключений и ответственные за них специалисты.
Эксперты предлагают отказаться от повсеместных отключений связи и перейти к более точечным мерам. Например, обсуждают возможность блокировки трафика, который идет из-за границы, чтобы мешать управлению дронами, не трогая при этом работу интернета внутри страны. Также рассматривается вариант отключения конкретных подозрительных устройств по их уникальным номерам, особенно если они ведут себя необычно — допустим, быстро перемещаются между вышками связи.
Идею сделать процесс отключений централизованным поддерживают крупнейшие операторы, такие как «Вымпелком». Однако в Роскомнадзоре пока заявили, что не участвуют в этих обсуждениях. По словам директора Института исследований интернета Карена Казаряна, действующая система устарела и требует изменений, чтобы снизить нагрузку на операторов и уменьшить неудобства для пользователей. Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков добавил, что массовые отключения плохо сказываются на экономике. Поэтому важно сделать такие меры более понятными и управляемыми.
Минцифры в ближайшие месяцы продолжит обсуждения с операторами, чтобы найти баланс между безопасностью и минимальными потерями для бизнеса и людей.