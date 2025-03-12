С 1 марта 2025 года россияне могут оформить самозапрет на кредиты и займы через «Госуслуги». По данным Минцифры, за первые 10 дней этой возможностью воспользовались около 5 млн. человек. Однако в Ассоциации развития финграмотности предупредили, что мошенники используют сервис для обмана граждан.

С 1 марта начал действовать закон, позволяющий гражданам установить самозапрет на выдачу кредитов, который, по мнению его авторов, должен помочь в защите от мошенников. По данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ на 11 марта, услугой уже воспользовались более 5 млн россиян.

После подачи заявления на самозапрет, в кредитной истории появляется отметка с датой начала его действия. Она не позволяет банкам и микрофинансовым организациям одобрять заявки по кредитам и займам. При этом обратившийся указывает личные данные и определяет параметры запрета.

При этом по данным Ассоциации развития финграмотности, злоумышленники уже начали использовать сервис в мошеннических схемах. Они звонят от имени сотрудников «Госуслуг» и пытаются убедить граждан, что запрет установлен некорректно.

После этого преступники предлагают перейти по фишинговой ссылке, ведущей на сайт, имитирующий «Госуслуги», где жертва вводит свои данные для входа, и те попадают к мошенникам.

В организации добавили, что после перехода по ссылке на телефон потерпевшего также может загрузиться вирус, который будет считывать СМС, в том числе коды для входа на «Госуслуги» или в интернет-банк.

В Минцифре напомнили, что единственно верный адрес «Госуслуг» — gosuslugi.ru, а письма от организации приходят только с адреса no-reply@gosuslugi.ru. В ведомстве рекомендуют не устанавливать приложения из неизвестных и сомнительных источников. Пожаловаться на фишинговую ссылку можно на портале «Госуслуг».

В ЦБ подчеркнули, что сотрудники банков и государственных структур никогда не запрашивают личные и финансовые данные. При возникновении любых сомнений относительно сохранности денег на банковском счете необходимо самостоятельно позвонить в банк по номеру, указанному на его официальном сайте или на оборотной стороне банковской карты.

Напомним, что в 2024 году Центробанк получил более 155 тыс. запросов от МВД в целях предотвращения мошеннических операций. Ежедневно злоумышленники выманивают у россиян порядка 100 млн руб.