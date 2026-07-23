Ученые нашли возможное молекулярное объяснение пользы средиземноморской диеты для здорового старения. В крови участников, точнее следовавших такому рациону, оказались выше уровни гуманина и SHMOOSE. Эти митохондриальные микропротеины ранее связывали с защитой сердечно-сосудистой и нервной систем. Результаты пилотного исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

Sebastian Coman Photography, Unsplash



Исследование провели специалисты Университета Южной Калифорнии и Римского университета Сапиенца. Они проанализировали образцы плазмы крови 49 пациентов старше 60 лет с неклапанной фибрилляцией предсердий. Средний возраст участников составил 78,4 года. Приверженность средиземноморской диете оценивали с помощью краткой анкеты из девяти пунктов, а затем сопоставляли результаты с уровнями микропротеинов и маркеров окислительного стресса.

Из 49 участников 20 строго следовали средиземноморской диете, а еще 29 придерживались ее в меньшей степени. В первой группе уровни двух митохондриальных микропротеинов, гуманина и SHMOOSE, оказались статистически выше. Эти небольшие белковые молекулы кодируются короткими участками митохондриальной ДНК. Сами митохондрии снабжают клетки энергией, а также участвуют в регулировании обмена веществ, воспаления и реакции организма на стресс.

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Гуманин ученые изучают уже более 20 лет. В предыдущих работах его связывали с чувствительностью к инсулину, состоянием сосудов и защитой нервных клеток. SHMOOSE обнаружили позднее. Его обычная форма может защищать нейроны, тогда как один из генетических вариантов связывали с повышенным риском болезни Альцгеймера. Новое исследование не подтвердило защитные свойства этих молекул, но показало связь их концентрации с пищевыми привычками.

У пациентов, строже придерживавшихся средиземноморского рациона, также оказались ниже два маркера окислительного стресса. Такое состояние возникает, когда активных форм кислорода становится больше, чем организм способен нейтрализовать. Эти молекулы могут повреждать клетки, поэтому окислительный стресс связывают со старением и развитием хронических заболеваний. Однако в самой работе ученые измеряли биомаркеры в плазме, а не скорость старения или степень повреждения клеток.

Ученые также сопоставили уровни микропротеинов с отдельными пунктами пищевой анкеты. Гуманина оказалось больше у участников, которые употребляли не менее одной столовой ложки оливкового масла в день, трех порций рыбы в неделю и двух порций бобовых. Повышенный уровень SHMOOSE был связан с ежедневным употреблением оливкового масла и менее чем одной порцией белого хлеба в день.

Авторы предположили, что влияние рациона на митохондриальные микропротеины может быть одним из молекулярных звеньев, связывающих средиземноморскую диету со здоровьем сердца, обменом веществ и работой мозга. Однако в этой работе ученые не оценивали частоту инфарктов, инсультов, диабета, ухудшения памяти или преждевременной смерти. Связь такого рациона с этими исходами была обнаружена в других исследованиях.

Еще одной находкой стала обратная связь между гуманином и sNox2-dp, маркером активности ферментного комплекса Nox2. Чем выше был уровень микропротеина, тем ниже оказывался показатель, отражающий активацию Nox2. Этот комплекс участвует в образовании активных форм кислорода, поэтому авторы предположили, что гуманин может подавлять связанный с ним окислительный стресс и тем самым защищать сердечно-сосудистую систему. Напрямую этот механизм у участников не проверяли.

Авторы подчеркивают, что результаты не доказывают причинно-следственную связь. Исследование было наблюдательным и включало только 49 пожилых пациентов с фибрилляцией предсердий, поэтому его выводы нельзя автоматически переносить на здоровых людей и другие возрастные группы. Кроме того, рацион оценивали с помощью короткой анкеты, а физическую активность, метаболические показатели и часть других возможных факторов ученые не учитывали.

Следующим этапом должны стать контролируемые исследования с изменением рациона участников. Они помогут проверить, действительно ли переход на средиземноморскую диету повышает уровни гуманина и SHMOOSE и сопровождаются ли такие изменения снижением окислительного стресса и риска возрастных заболеваний. До получения этих данных микропротеины можно рассматривать только как потенциальные биомаркеры и возможных посредников полезного действия диеты.

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