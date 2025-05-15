Все больше пассажиров российских авиакомпаний выбирают перелеты без багажа, в том числе на международных рейсах. Исключение составляют лишь «Аэрофлот» и чартерные перевозчики, обслуживающие туристов. Чаще всего с одной ручной кладью путешествуют студенты и те, кто летит на короткие расстояния. Эксперты связывают этот тренд с глобальной практикой авиакомпаний, которым выгоднее экономить время на погрузке и перевозить коммерческие грузы.

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В среднем от 50% до 70% пассажиров отказываются от багажа, причем у большинства перевозчиков эта доля продолжает увеличиваться. Наиболее заметный рост зафиксирован у RedWings: в первом квартале 2025 года 61% пассажиров на внутренних рейсах выбрали тариф без багажа, тогда как в 2022 году таких было лишь 36%. На международных направлениях показатель остался на уровне 49%, что значительно выше, чем в 2022 году (23%).

В S7 доля безбагажных пассажиров превысила две трети, хотя половина из них все же докупает багаж при регистрации. «Уральские авиалинии» отмечают, что 63% пассажиров внутри страны летают налегке, как и в 2022 году, а на зарубежных рейсах их доля выросла с 7% до 15%. В Smartavia подтвердили, что пассажиров с ручной кладью существенно больше, чем с багажом.

«Аэрофлот» сообщает о стабильной доле безбагажных перелетов на внутренних направлениях (46%), однако на международных рейсах она снизилась с 32% до 21%. Чартерные перевозчики, такие как AzurAir, остаются исключением: их клиенты почти всегда берут багаж, так как летят в продолжительные туры.

Сервисы продажи авиабилетов также фиксируют изменения. По данным «Путешествий» «Т-Банка», с 2022 по 2024 год доля безбагажных пассажиров на международных рейсах выросла с 43% до 50%, а на внутренних, напротив, снизилась с 81% до 77%. «Авиасейлс» отмечает увеличение таких бронирований на зарубежные направления до 58% в 2025 году против 42% в предыдущие годы.

Короткие перелеты чаще совершают без багажа. Например, в Санкт-Петербург без чемодана летит 91% пассажиров, в Москву — 85%, в Сочи — 71%. На рейсах короче двух часов багаж оформляют лишь 13% путешественников, а на маршрутах длительностью более пяти часов — уже 51%. На Дальний Восток (Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Владивосток) с багажом летают 70–87% пассажиров.

Среди зарубежных направлений заметнее всего сокращение числа чемоданов в Таиланде (с 79% в 2022 году до 44% в 2024-м), Турции (с 40% до 29%) и на Мальдивах (с 71% до 56%). Однако в странах, где длительное пребывание или культурные особенности требуют багажа (Япония, Южная Корея, Таджикистан), его берут 93–100% пассажиров.

«Аэрофлот» подтверждает высокую загрузку багажом на дальневосточных рейсах и рейсах в Юго-Восточную Азию, Африку и на Ближний Восток. Лидеры — Гонконг, Киргизия, Египет и Китай. В AzurAir отметили, что багаж туристов тяжелеет на обратном пути: если в Турцию летят с 10 кг, то возвращаются с 13 кг.

Чаще всего налегке путешествуют пассажиры 25–44 лет (42%), реже всего — старше 65 лет (33%). Молодежь до 25 лет особенно мобильна: лишь 15% берут багаж на внутренних рейсах. При этом безбагажные пассажиры чаще покупают билеты в последний момент: 38% оформляют бронь за 10 дней или меньше, тогда как среди летающих с чемоданами таких лишь 19%.

В Smartavia добавляют, что без багажа, кроме студентов, часто летают пенсионеры. В S7 корпоративные клиенты чаще, чем частные, выбирают тарифы с багажом. RedWings не видит разницы по возрастам, но отмечает рекордную глубину бронирования безбагажных билетов — 40 дней против 21–26 в прошлые годы.

Как отмечает Илья Шатилин из Frequentflyers.ru, Россия переняла тренд на минимизацию багажа у западных лоукостеров. Полносервисные авиакомпании, стремясь конкурировать, давно ввели безбагажные тарифы. Кроме того, изменилась модель потребления: современные пассажиры, особенно молодежь, не берут лишнего.

Авиакомпании заинтересованы в этом тренде: во-первых, они зарабатывают на допродаже багажа, а во-вторых, освобождают место для более прибыльных грузовых перевозок. Александр Ланецкий из Friendly Avia Support подтверждает, что авиакомпании по всему миру стимулируют пассажиров летать налегке, чтобы сократить затраты на обработку багажа.

Несмотря на изменения, пассажиропоток в РФ остается высоким: за первый квартал 2025 года авиакомпании перевезли 22,7 млн человек.