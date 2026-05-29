Wildberries готовится расширить ассортимент для российских покупателей: в ближайшее время на платформе могут появиться товары из Индии и Республики Корея. Об этом рассказала основательница компании и глава Wildberries & Russ (РВБ) Татьяна Ким.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

По ее словам, спрос на южнокорейскую продукцию выходит за пределы косметической категории — интерес потребителей охватывает широкий спектр товаров. Одновременно компания прорабатывает возможность вывода на российский рынок продукции индийских производителей.

Развитие международных направлений остается одним из приоритетов Wildberries, отметила Ким. Так, недавно компания провела WB‑день для селлеров в Эфиопии — в результате российские покупатели уже могут приобрести товары от местных производителей этой страны.

Читайте также Wildberries запускает маркетплейс экскурсий и активного отдыха на базе WB Travel

Параллельно маркетплейс наращивает присутствие в странах СНГ. В частности, Wildberries запустила сервис такси в Белоруссии, Узбекистане и Кыргызстане и рассматривает перспективы расширения этой услуги в других государствах.

Еще одним шагом по поддержке локальных производителей стала программа «Платформа роста», стартовавшая в Белоруссии. Инициатива призвана помочь местным компаниям расширить каналы сбыта и выйти на новые рынки через площадку маркетплейса.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.