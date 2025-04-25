Прямое влияние импортных пошлин президента США Дональда Трампа на Россию минимально, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. По ее словам, эффект носит косвенных характер: «через более слабый мировой спрос, снижение мировых цен на сырьевые товары».

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«У России ситуация другая. У нас объем российского экспорта в США незначителен и необходимости в стимулировании внутреннего спроса взамен выпадающего внешнего спроса в этих условиях нет. Так что для нас это влияние прямое, оно минимальное», — сказала она.

Глава регулятора отметила, что главной темой с прошлого заседания стал пересмотр импортных пошлин в крупнейших экономиках мира. «Учитывая это, мы понизили рост мировой экономики в обновленном прогнозе», — добавила она.

Набиуллина назвала охлаждение мировой экономики из-за торговых войн одним из главных рисков для базового прогноза. Она также указала, что ухудшение торгово-экономических отношений между США и Китаем было включено в рисковый сценарий ЦБ.

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«Но все же мы считаем, что текущая ситуация очень далека от того рискового сценария, который мы прописывали как один из альтернативных в основных направлениях денежно-кредитной политики», — отметила она.

В то же время глава ЦБ рассказала, что рынки живут в постоянной неопределенности, связанной с ростом тарифов. «Все это усложняет планирование инвестиций. И если реализуются дополнительные риски со стороны пошлин, то вероятно дальнейшее снижение цен на нефть», — резюмировала она.

В пятницу, 25 апреля, совет директоров Центрального банка принял решение не менять ключевую ставку и оставить ее на уровне 21%. Там отметили, что в рамках базового сценария средняя ключевая ставка в 2025 году предполагается в диапазоне 19,5–21,5%.

На пресс-конференции Набиуллина заявила, что «по сравнению с предыдущим заседанием совета директоров мы считаем, что вероятность повышения ставки снизилась».