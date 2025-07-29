В 2025 году сохраняются правила налогообложения доходов от банковских вкладов. Налогом облагается сумма процентов, превышающая 210 тыс. руб. в год. Этот порог зависит от ключевой ставки Центробанка.

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Чтобы получить доход в 210 тыс. руб., при средней ставке по вкладам 18% нужно разместить в банке около 1,15 млн руб. Налоговая служба автоматически рассчитывает налоговую базу, учитывая все вклады гражданина, и направляет уведомления тем, кто должен заплатить.

Центробанк 25 июля снизил ключевую ставку до 18%. Финансовые эксперты прогнозируют дальнейшее снижение до 16% к концу года, что повлечет за собой уменьшение процентных ставок по вкладам.

Большинство россиян (около 95%) имеют на счетах суммы менее 1 млн руб. Средний размер банковского вклада составляет примерно 400 тыс. руб., что значительно ниже налогооблагаемого порога.

Несмотря на введение налога, банковские вклады остаются популярным инструментом сбережений из-за их надежности и еще достаточно высоких процентных ставок. Многие банки адаптировали свои продукты к новым условиям, предлагая клиентам разные варианты.

После июньского заседания Банка России, когда ключевая ставка была снижена до 20%, двадцать крупнейших по объему средств населения банков сократили проценты по рублевым вкладам. Тогда индекс вкладов, рассчитанный для депозитов на 100 тыс. руб. сроком 3, 6 и 12 месяцев без специальных условий, показал самое массовое снижение ставок в 2025 году.