Налоговые органы стали активнее проверять платежных агентов, которые занимаются посредничеством в международных расчетах.

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Интерес к этой сфере возрос после 2022 года, когда многие компании стали чаще пользоваться подобными услугами из-за санкционных ограничений. Налоговики направляют запросы с требованием раскрыть информацию об операциях, бизнес-модели, бенефициарах и целях создания компании.

Особое внимание уделяется агентам, помогающим бизнесу проводить платежи в «недружественные» страны в рамках внешнеэкономической деятельности. Как поясняют юристы и консультанты, эта практика только формируется. Например, налоговые службы запрашивают реестры платежей, отчеты об услугах, анализируют структуру сделок и реальные цели деятельности посредников.

В условиях санкций многие компании вынуждены обращаться к платежным агентам, что увеличивает риски из-за их непрозрачной работы, а это, в свою очередь, привлекает внимание контролирующих органов. Один из распространенных способов — использование связанных компаний в разных юрисдикциях для проведения встречных платежей.

Налоговые службы также проверяют обоснованность применения льгот по НДС, соблюдение валютного контроля и назначение платежей. Крупные обороты через посредников вызывают у них подозрения, особенно если маржа агентов не соответствует их фактическим функциям. В некоторых случаях налоговики усматривают в таких схемах попытки вывода средств из России в обход ограничений.

В зависимости от структуры сделок у платежных агентов могут возникнуть налоговые риски. Например, если средства от заказчиков переквалифицируют в выручку, это приведет к доначислению НДС. Агенты на упрощенной системе налогообложения рискуют потерять право на УСН, если налоговые органы посчитают их доходы превышающими установленные лимиты.

Меры воздействия со стороны налоговой службы варьируются от запросов документов до блокировки счетов. Особенно высоки риски у агентов, созданных под конкретного крупного клиента, — налоговики могут расценить это как схему дробления бизнеса.

Если агент зарегистрирован за рубежом, вопросы чаще направляются российским плательщикам, что затрагивает всю цепочку расчетов. В случае взаимозависимости компаний возможны доначисления налогов, включая НДС.