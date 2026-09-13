IBM и NASA открыли доступ к совместной ИИ-модели для анализа данных о поверхности Луны. Новая NASA-IBM Lunar Foundation Model должна помочь ученым обрабатывать десятилетия наблюдений за лунной поверхностью и готовить почву для новых пилотируемых миссий.

Unsplash

Модель обучена на данных множества приборов, которые на протяжении десятилетий вели съемку и мониторинг Луны с орбиты и поверхности. По замыслу разработчиков, инструмент позволит исследователям связывать наблюдения разных приборов между собой, выявлять закономерности, незаметные при изолированном анализе отдельных наборов данных, и получать целостную картину изменений лунного рельефа.

Практическое применение модели связано с подготовкой будущих экспедиций: инструмент должен помочь точнее прокладывать маршруты для передвижения астронавтов по поверхности, обнаруживать залежи потенциальных ресурсов, включая водяной лед, и заранее выявлять геологические особенности, которые могут представлять опасность для экипажа.

Директор европейского подразделения IBM Research Хуан Бернабе-Морено заявил, что модель дает ученым основу для масштабного изучения Луны и открытую платформу, на которой сможет строить работу мировое исследовательское сообщество.

Читайте также Японская ispace запустит сервис доставки грузов на Луну на кораблях Starship

Компания сделала модель открытой (open-source), что, по словам разработчиков, должно расширить доступ научного сообщества к передовым ИИ-системам и ускорить прогресс в изучении Луны.

В NASA подход объяснили накопленным за десятилетия объемом научных данных о Луне, значительная часть которого остается неудобной для анализа.

По словам директора по научным данным и исполняющего обязанности директора по данным и ИИ штаб-квартиры NASA Кевина Мерфи, ведомство располагает петабайтами информации, и задача агентства — не только собирать данные, но и делать их пригодными для исследовательской работы. Мерфи назвал сотрудничество с IBM примером того, как ИИ позволяет превращать масштабные массивы данных в новые открытия.

Читайте также Роскошный отель на Луне и роботы-пастухи: что показали самые безумные стартапы на YC Demo Day

Проект появляется на фоне подготовки NASA к возвращению человека на Луну в рамках программы Artemis, план которой предусматривает высадку пилотируемого экипажа на лунную поверхность в 2028 году.

Последний раз человек находился на Луне в декабре 1972 года в ходе миссии «Аполлон-17» — таким образом, новая ИИ-модель встраивается в широкий круг инструментов, которые агентство разрабатывает для минимизации рисков при первой за более чем полвека пилотируемой лунной экспедиции.

Использование универсальных базовых моделей вместо узкоспециализированных систем для отдельных задач соответствует общему тренду в ИИ-индустрии. Практика показала, что единая обученная модель адаптируется под разные исследовательские сценарии вместо разработки отдельного инструмента под каждую задачу.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.