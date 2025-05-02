Маргарет Мерфи оставила семью в Брисбене, чтобы начать карьеру в Лондоне. Прошло 15 лет — она и ее муж Питер изменились, но не отдалились друг от друга. У 56-летней Маргарет был прекрасный дом в Австралии, четверо детей и 30 лет счастливого брака, когда она осознала, что хочет другой жизни. «Дети выросли, и наши с Питером различия стали заметнее, — вспоминает она. — Я мечтала увидеть мир, пока не состарилась».

Фото: Alicia Canter/The Guardian

В 2010 году Маргарет одна отправилась в Великобританию, где у нее не было ни знакомых, ни работы. В 60 лет она впервые устроилась на полную ставку — директором по вопросам образования, где организовывала повышение квалификации хирургов. «Не работа, а призвание», — уточняет теперь 71-летняя женщина.

Супруги живут на разных континентах, но сохраняют отношения. «Это современный подход к браку после исполнения родительских обязанностей, — объясняет Маргарет. — Если у партнеров разные стремления, можно найти решение».

Первоначально она планировала вернуться через полгода, но адаптация затянулась: были и неустроенность, и безработица. «Год за годом я говорила себе и Питеру что останусь еще ненадолго», — признается она.

Ее скромная лондонская квартира — полная противоположность просторному дому в Квинсленде. Но именно здесь Маргарет ощущает «глубокое удовлетворение от самостоятельности».

«После смерти матери я почувствовала: настало мое время, — делится она. — Началась новая эпоха, когда я могла думать только о себе».

Детство Маргарет в Брисбене было омрачено болезнью двух из трех ее братьев и сестер. «Их трагедия глубоко меня затронула», — говорит она. Краткая передышка случилась, когда она на несколько месяцев осталась в Париже с матерью и братом.

В 25 лет, она встретила Питера. После рождения детей Маргарет периодически преподавала английский, а в конце 40-х получила степень магистра, затем докторскую степень по лингвистике, учась в одном университете со своими детьми.

Маргарет признает: некоторые считают ее выбор эгоистичным. «Во мне действительно есть это противоречие: между супружеским долгом и желанием прожить вторую половину жизни по-своему».

Но ее решение принесло плоды: «Я научилась принимать решения, справляться с трудностями и стала терпимее». Питер поддерживает ее выбор — они встречаются в Нью-Йорке или Дели, и оба расширили границы своего мира.

«Брак не должен быть клеткой, — заключает Маргарет. — И карьера возможна в любом возрасте». Когда она вернется в Брисбен — неизвестно. Но ее дом по-прежнему ждет ее.