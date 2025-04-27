В 2013 году Эшли Пайпер, эксперт по устойчивому развитию и автор книги «Никаких новых вещей», решила проверить, получится ли у нее не покупать ничего нового целый месяц. Так зародился челлендж «никаких новых вещей».

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Изначально Пайпер переживала, что будет с нетерпением ждать, когда пройдет месяц. Но случилось так, что этот челлендж принес столько преимуществ и легкости, что ее марафон «без покупок» продлился два года.

Это позволило Пайпер сэкономить около $36 тыс. и выплатить долги. Но она не ожидала, что помимо выгоды, сэкономит много времени, снизит уровень стресса и повысит креативность благодаря сосредоточенности. «Жизнь стала действительно лучше, как только я выбралась из потребительского замкнутого круга», — говорит эксперт.

Вот семь причин, когда следует отказаться от покупки новых вещей:

1. Покупки вызывают стресс

Пайпер утверждает, что, принося какой-либо предмет в свой дом, мы становимся его менеджером. «С момента покупки вы несете ответственность за его содержание, ремонт и окончание срока службы».

По оценкам, на планете достаточно одежды, чтобы одеть шесть следующих поколений, но люди покупают 64 новых предмета одежды и семь с половиной пар новой обуви каждый год. Выражение «Вещи, которыми мы владеем, владеют нами» верно — люди просто привыкли не замечать, насколько на самом деле зависият от них.

При этом 54% искренне верят, что шопинг является основной причиной стресса, а 70% хотят покупать меньше. В одном исследовании у женщин, которые считали свои дома захламленными, в течение дня наблюдался гораздо более высокий уровень гормона стресса кортизола.

Пайпер рекомендует обратить внимание на чувства, которые вызывает гора вещей, которые нужно вернуть, убрать, почистить или выбросить? 78% чувствуют себя настолько подавленными, что даже не знают, с чего начать.

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2. Желание лучше распоряжаться своими деньгами

Многие стараются меньше тратить, экономить или увеличить свой доход. Инфляция растет, а вслед за ней и цены на продукты. Однако это не останавливает от импульсивных покупок бесполезных вещей.

Вот факты, которые заставляют задуматься: согласно отчету за 2015 год, 80% американцев имели в той или иной форме долги по потребительским кредитам, и тем не менее продолжают покупать, причем средний взрослый тратит $18 тыс. в год только на ненужные вещи.

Погоня за новинками также наносит ущерб безопасности и будущему благополучию: 56% американцев не имеют сбережений, достаточных для покрытия чрезвычайной ситуации в размере $1 тыс., а 25% не имеют пенсионных накоплений.

Кроме того, люди не получают постоянного удовольствия от вещей, которые покупают. 64% из них в конечном итоге сожалеют о таких покупках, как одежда, автомобили и электроника.

3. Чрезмерное потребление наносит вред окружающей среде

В период с 1945 по 1992 год производительность промышленности выросла на 96% почти во всех областях: товаров, сельского хозяйства, услуг и топлива. Этот рост привел к резкому увеличению вредных выбросов в мире.

Согласно отчету за 2014 год, концентрация CO2 в атмосфере, ускоряющего изменение климата, увеличилась на 43% со времен Второй мировой войны.

«Поскольку наши покупательские привычки сместились от умеренности к чрезмерному потреблению, промышленность не отстает. При нынешнем уровне потребления нам понадобится почти две Земли, чтобы обеспечить необходимые ресурсы и поглотить все эти отходы», — говорит Пайпер. По оценкам, к 2050 году в мировом океане будет больше пластика, чем рыбы.

Эксперт предлагает осмотреться вокруг и обратить внимание на мусорные баки. Можно увидеть мягкие пакеты для покупок и еды, бутылки от газировки и банки от йогурта, почтовые конверты, упаковочную пленку, пенопласт, клейкую ленту, ручки, кухонные принадлежности, одежду из синтетических волокон, чехлы для телефонов, дешевую ерунду, которую купили под влиянием рекламы.

Около 70 лет назад значительно вырос спрос, что заставило промышленность поставлять $9 млрд тонн товаров с 1950 года, ни один из которых никогда полностью не разложится.

По словам Пайпер, отказ от покупки новых вещей экономит ресурсы и снижает загрязнение, возникающее при производстве новых товаров, продлевает полезность существующих вещей, предотвращая их попадание на свалку и дает розничным торговцам важный сигнал, поскольку покупатель голосует деньгами.

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4. Экономия времени

«Вы, вероятно, слышали, что среднестатистический американец тратит почти два с половиной часа в день на социальные сети и еще три часа, зависая перед телевизором (кстати, в течение этих промежутков времени нам постоянно пытаются что-то продать), — говорит Пайпер. — Но знаете ли вы, что в 2010-х годах мы тратили почти полтора часа каждый день на шопинг и 55 минут в день просто на поиск вещей? Это почти восемь с половиной лет за всю жизнь».

«Что бы вы сделали с несколькими дополнительными часами каждый день или, что еще лучше, дополнительными годами в вашей жизни? Проводили бы больше времени со своими детьми? А как насчет романа, который вы хотели написать, или марафона, ради которого вы собирались тренироваться? Или, может быть, вы бы просто больше спали», — добавляет она.

5. Стремление к счастью и творчеству

«Чувствуете ли вы, что большую часть времени работаете в жестком режиме — просто выполняете движения, не чувствуя вдохновения или удовлетворения? Или, может быть, вы не чувствуете себя счастливым?», — спрашивает эксперт.

Люди принимают более 35 тыс. решений в день: чем пообедать, когда звонить, какой маршрут выбрать, какого цвета рубашку надеть. Этот «парадокс выбора» требует от мозга работать усерднее, вызывая стресс и нерешительность, и даже затрудняет самоконтроль.

«Когда мы перегружены выбором, мы не можем мыслить ясно. Поэтому неудивительно, что сокращение покупок, особенно в Интернете, где нас бомбардируют постоянными предложениями и бесконечными вариантами, может заметно уменьшить затуманенное мышление, сопровождающее ежедневное бремя принятия решений», — говорит Пайпер.

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6. Желание выйти из ловушки трендов

Потребительская культура требует, чтобы люди использовали материальные предметы в качестве ориентиров своей идентичности, чувства принадлежности и социального статуса. Таким образом человек попадает в токсичную ловушку сравнения и потребления, которая вызывает стресс и подрывает уверенность в себе.

«Хотим мы это признавать или нет, современный маркетинг превратил нас в существ, которые покупают наши неуверенности и страхи, — говорит Пайпер. — Например, люди, которые не уверены в своем социально-экономическом положении, склонны покупать вещи, которые, как они чувствуют, повысят их статус, причем более половины предметов роскоши покупают люди с низким или средним доходом».

Согласно опросу, 96% людей занимаются «шопинг-терапией» как способом на мгновение заглушить свои эмоции. За последние несколько лет значительно увеличилось количество проблем, связанных с вещами, таких как компульсивные покупки.

Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам (DSM) признает эти явления клиническим расстройством. При этом около 42% взрослых американцев считают шопинг хобби.

«Как часто мы слышали, как кто-то оправдывает большие траты, говоря: “Я инвестирую в себя”? Не поймите это превратно, вещи никогда не являются инвестицией в то, чтобы вы стали больше похожими на себя. Подобные убеждения лишь вызывают серьезные расстройства, поскольку 71% покупателей сообщают, что на самом деле чувствуют себя хуже вскоре после совершения покупки», — говорит Пайпер.

7. Восстановление контроля

Людей, которые говорят «У меня нет силы воли» Пайпер называет идеальным продуктом обусловленного потребительства.

С расцветом послевоенной индустриализации и развитием рекламных технологий люди привыкли к тому, что эксперт называет обусловленным потребительством. Шопинг заменил бейсбол, а наличие более крупных, лучших, более роскошных и современных вещей вытеснило принцип «сделай сам или почини», которая помогла пережить Великую депрессию.

Маркетинг не отстает, и многие компании сегодня стремятся достучаться (в социальных сетях, на ТВ, в интернете, на рекламных щитах, в телефоне, в середине любимого подкаста или шоу), чтобы заставить купить еще больше вещей.

«Они знают вас, они знают, что вы чувствуете, и они используют эту информацию в качестве оружия, чтобы заставить вас покупать еще больше», — утверждает Пайпер.

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Пайпер советует представить себе жизнь с теми вещами, которые действительно необходимы: больше времени, больше покоя, больше стабильности, гармония и отсутствие финансовых проблем.