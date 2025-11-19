Российская компания Navio, имеющая опыт в создании беспилотных транспортных средств, анонсировала свой новый проект — полностью автономный шаттл для пассажирских перевозок под названием L5. На текущий момент общественности представлен прототип данного транспортного средства.

Ключевой особенностью шаттла является его полная автономность. Уровень самостоятельного вождения L5 соответствует высшему, пятому уровню (Level 5) по международной классификации SAE. Это означает, что аппарат способен передвигаться по дорогам общего пользования без какого-либо участия человека — без водителя за рулем и без оператора дистанционного управления.

В салоне шаттла полностью отсутствуют привычные органы управления, такие как руль или педали. Функцию водителя выполняет продвинутый искусственный интеллект. Эта ИИ-модель, как заявляет производитель, обладает всеми навыками для управления транспортным средством, а для ориентации в пространстве использует данные, поступающие с лидаров, камер и множества других сенсоров, распределенных по всему кузову.

В шаттл поместятся до 36 пассажиров. Салон выполнен в минималистичном стиле и имеет модульную конструкцию. Это позволяет адаптировать его под конкретные нужды заказчика.

В базовой комплектации есть только пассажирские кресла, но можно добавить дополнительные решения: от держателей для спортивного инвентаря и грузов до оборудованных мест для людей с ограниченной мобильностью.

С точки зрения силовой установки шаттл L5 — полностью электрическое транспортное средств, работающее на электродвигателях. Но пока компания Navio не публикует какие-либо технические характеристики вроде запаса хода или мощности. Также в открытых источниках пока нет информации о сроках проведения первых ходовых испытаний.

Для Navio это не первый проект в сфере беспилотного транспорта. В 2024 году компания уже представила беспилотный магистральный тягач, который, по ее заявлениям, способен работать до 23 часов в сутки и обеспечивать экономию топлива до 15%, что в итоге снижает стоимость грузоперевозок на 30%.

В сентябре в Tesla сообщали, что в ее приложении Robotaxi скоро можно будет найти новую опцию accessibility rides (можно перевести как «поездки для лиц с особыми потребностями»). Компания намерена позволить пользователям, которые передвигаются с инвалидностью или нуждаются в сидячем транспорте (например, с креслом-каталкой), вызвать Robotaxi, чтобы добраться до врача, на встречу или в другое нужное место.