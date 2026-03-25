Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила переходный период для размещения рекламы в Telegram и YouTube. До конца текущего 2026 года рекламодателей и блогеров не будут привлекать к ответственности, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ФАС пояснили, что бизнесу нужно время, чтобы перестроиться на другие каналы. Формально размещение рекламы на этих платформах остается незаконным — доступ к ним в России ограничен. Однако штрафовать за это пока не будут.

Как отмечают юристы, решение ведомства — это не разрешение, а лишь временная отсрочка санкций. При этом исключение сделано не для всех. Меры ответственности сохранятся для Instagram* и Facebook*, а также для сервисов защищенного соединения.

Поводом для разъяснений ФАС стал запрос от пяти отраслевых объединений: Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР), Российской ассоциации маркетинговых услуг (РАМУ), Ассоциации блогеров и агентств (АБА) и Ассоциации компаний-консультантов в сфере общественных связей (АКОС).

Еще 5 марта ФАС предупреждала о нарушениях при рекламных интеграциях в Telegram, YouTube, WhatsApp*, Instagram* и Facebook*. На этом фоне крупные рекламные группы, включая Media Direction Group и «Родную речь», приостановили размещение в Telegram, писали «Ведомости».

Меры в отношении мессенджера ужесточались постепенно. Летом 2025 года Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram из-за «использования сервиса для мошенничества и вовлечения в противоправную деятельность». В начале февраля 2026 года было принято решение о замедлении работы Telegram, а в конце февраля источники РБК сообщили о возможной полной блокировке мессенджера 1 апреля.

На конец 2025 года Telegram и YouTube вместе собирали около 70% рынка инфлюенс-маркетинга, оценивал директор дивизиона Creative Kokoc Group Василий Ящук. По его данным, 40% рекламных бюджетов приходилось на Telegram, 30% — на YouTube. Общий объем рынка в прошлом году составил 50–60 млрд руб.

Президент АРИР Борис Омельницкий назвал решение ФАС об отсрочке снятием тревоги для тысяч рекламодателей и блогеров. По его словам, удалось избежать резкой остановки размещений и падения продаж в малом и среднем бизнесе.

В АБА рассчитывают, что переходный период позволит адаптироваться к грядущей трансформации рынка. Выпадение YouTube и Telegram затронет 60% инфлюенс-сегмента: в 2025 году на это видеохостинг пришлось около 35% его объема, на мессенжер — 25%. В среднесрочной перспективе можно ждать усиления локальных платформ, но на их масштабирование потребуются годы, предупреждают в ассоциации. Рынок будет работать в условиях дефицита качественного инвентаря.

* принадлежат Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России

