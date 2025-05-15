В Санкт-Петербурге на продажу выставлена 21 квартира в сталинских домах, с ценами от 5,2 млн рублей за двухкомнатную в Металлострое до 73 млн рублей за многокомнатную в Московском районе, выяснили эксперты агентства «Невский Простор». Подробности — в распоряжении «Инк.»

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Общий показатель выставленных на продажу квартир в сталинских домах на 38,4% (13 лотов) меньше, чем в октябре 2024 года, когда в экспозиции было 34 объекта. Основной объем предложения приходится на двух- и трехкомнатные квартиры — 16 объектов. Цена за квадратный метр варьируется от 101 тыс. руб. до 353 тыс. руб.

Самая доступная квартира, двухкомнатная площадью 51 кв. м, расположена на втором этаже двухэтажного дома в поселке Металлострой и оценивается в 5,2 млн руб. Самый дорогой объект — многокомнатная квартира площадью 250 кв. м на втором этаже шестиэтажного дома в Московском районе — выставлен за 73 млн руб.



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В конце декабря прошлого года эксперты рассказали о предпочтениях покупателей недвижимости в 2024-м. Тогда руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов сообщил, что на вторичном рынке растет интерес к современному жилью, в то время как спрос на старый фонд снижается.

Так, по данным «Яндекс Недвижимости», среди тех покупателей, кто приобрел вторичную недвижимость в последние два года, 51,8% выбрали квартиру в панельном доме, 15,8% — в доме брежневского периода, 14% — в хрущевке, 9,6% — в доме, входящем в программу реновации, а 8,8% — в «сталинке».