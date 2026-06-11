Россияне стали активнее бронировать жилье для поездок внутри страны, а одним из лидеров по росту спроса на предстоящий летний сезон стал Крым. По данным исследования сервиса онлайн-бронирования «Островок», полуостров показал самый заметный прирост среди российских регионов и обошел многие привычные курортные направления.



Аналитики фиксируют рост бронирований на крымских курортах. Самая заметная динамика оказалась у Евпатории, где количество заказов увеличилось почти на четверть по сравнению с прошлым летом.

Рост бронирований также зафиксирован в Феодосии, Алуште, Ялте, Севастополе и Судаке. В целом крымские направления остаются среди самых востребованных у туристов, которые планируют летний отдых на море.



Среди курортов Краснодарского края заметнее всего выросла Анапа. Несмотря на сложный сезон для региона, спрос на размещение в городе увеличился почти вдвое по сравнению с прошлым годом.

Рост бронирований также показали Кабардинка и Геленджик. Эксперты связывают динамику с расширением предложения жилья, развитием туристической инфраструктуры и перераспределением потока отдыхающих между курортами Черноморского побережья.

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Дальний Восток привлек больше туристов

Помимо пляжного отдыха россияне чаще выбирают нестандартные маршруты. Интерес к регионам Дальнего Востока тоже вырос.

Сильнее всего число бронирований выросло в Якутии. Положительную динамику также показали Амурская область и Приморский край. Северная Осетия тоже продолжила укреплять позиции и осталась одним из популярных направлений для активного и природного туризма.



Российские направления по-прежнему формируют основную часть летнего спроса. Большинство путешественников выбирают отдых внутри страны.

В число самых востребованных городов и курортов вошли Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Сириус, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Зеленоградск, Геленджик и Владивосток.

Средняя стоимость проживания в гостиницах и апартаментах по стране за год выросла незначительно и в целом осталась стабильной.

Зарубежные поездки также набирают обороты

Интерес россиян к международным путешествиям тоже увеличился. Быстрее всего растет спрос на страны Азии.

Самый заметный скачок показал Вьетнам. Этому способствовало расширение авиасообщения. Высокие темпы роста также зафиксированы по Китаю, Грузии, Южной Корее, Армении, Узбекистану, Турции, Японии и Абхазии.

В список самых популярных зарубежных направлений летнего сезона вошли Белоруссия, Абхазия, Турция, Грузия, Армения, Италия, Казахстан, Узбекистан, Япония и Китай.

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