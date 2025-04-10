Эксперты пресс-службы Национального бюро кредитных историй (НБКИ) проанализировали данные кредиторов, передающих сведения в бюро, и заключили, что средний срок товарных кредитов (POS-кредитов) в феврале 2025 года уменьшился относительно аналогичного периода 2024 года на 18,2% и составил 13,3 месяца. Этот показатель стал самым низким за последний год.

По данным НБКИ, по сравнению с январем 2025 года показатель сократился на 4,9% (на 0,7 месяца), а относительно максимального значения в июне 2024 года — на 28,1%, или на 5,2 месяца.

Эксперты выделяют 20 регионов-лидеров в сегменте розничного кредитования. В феврале текущего года наибольший средний срок выданных POS-кредитов был зафиксирован в Республике Татарстан, где он составил 14,5 месяца, а также в Кемеровской области (14,4 месяца), Ставропольском (14,3 месяца) и Краснодарском (14 месяца) краях, в Саратовской области (13,9 месяца).

В то же время наименьший показатель среднего срока POS-кредитов был отмечен в Москве (12,2 месяца) и Московской области (12,5 месяца), в Нижегородской области (12,8 месяца), а также в Санкт-Петербурге (12,8 месяца) и Иркутской области (13,0 месяца).

Наиболее заметная динамика снижения среднего срока POS-кредитов в феврале 2025 года относительно февраля 2024 года наблюдалась в Санкт-Петербурге (-24,7%), Московской (-24,2%) и Саратовской (-24%) областях, а также в Москве (-20,3%) и Ростовской области (-19,5%).

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По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, средний срок POS-кредитов плавно уменьшается с лета 2024 года на фоне сокращения их выдачи. Он считает, что это во многом обусловлено снижением спроса на товарные кредиты со стороны граждан и нежеланием банков идти на риски.

Согласно предварительным данным аналитической компании Frank RG, в марте в сегменте POS россияне взяли 613,2 тыс. кредитов на сумму 22,4 млрд руб., что на 6% и 10% больше, чем в феврале. При этом количество выданных ссуд год к году упало. Средний размер таких кредитов за март увеличился на 4%. Всего за квартал их было выдано на 64,7 млрд руб.

По данным НБКИ, в феврале 2025 года доля отказов по заявкам на потребительские кредиты выросла до 75,2%. Это происходит из-за снижения спроса на заемные средства со стороны качественных заемщиков и нежелания банков рисковать. Вместе с тем, по данным Центробанка, стали выходить на просрочку кредиты, выданные по более высоким ставкам, а также новым заемщикам.