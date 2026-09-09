Короткий и длительный сон оказались связаны с более высоким биологическим возрастом ряда органов. Такую закономерность выявила команда с участием ученых из Медицинского центра имени Ирвинга Колумбийского университета. Наиболее благоприятные показатели в этой выборке соответствовали примерно 6,4−7,8 часа сна в сутки.

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Основой работы стали данные британского биобанка UK Biobank, объединяющего около 500 тысяч человек. Исследователи анализировали сведения об участниках в возрасте 37−84 лет. Связь сна с биологическим возрастом мозга дополнительно проверили в двух других выборках — Балтиморского продольного исследования старения и Многоэтнического исследования атеросклероза.

Ученые учитывали общую продолжительность сна за сутки, включая дневной, и сопоставляли ее с оценками 23 биологических часов старения. Эти модели охватывали 17 органов и систем организма.

Биологические часы — это модели, которые по снимкам органов, белкам крови и другим медицинским данным оценивают возраст тканей. Его сравнивают с паспортным возрастом человека: чем больше расчетный возраст превышает фактический, тем выраженнее признаки биологического старения по этой модели.

Для анализа рисков заболеваний и смертности участников разделили на три группы:

менее 6 часов сна — короткий сон;

6−8 часов — группа сравнения;

более 8 часов — длительный сон.

Исследователи учитывали данные МРТ, уровни белков крови и метаболитов — продуктов обмена веществ. Кроме того, они анализировали генетические данные, диагнозы и сведения о смертности участников.

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Слишком мало — плохо. Но слишком много тоже

На графиках связь между продолжительностью сна и показателями старения напоминала букву U. При коротком и длительном сне оценки были выше, а между этими крайностями — ниже. Самые низкие значения разницы между расчетным и паспортным возрастом соответствовали примерно 6,4−7,8 часа сна в сутки.

Продолжительность сна, при которой показатели были наиболее благоприятными, различалась в зависимости от органа, пола и способа оценки возраста. Статистически значимую U-образную связь обнаружили для 9 из 23 моделей.

Короткий сон оказался связан с более широким кругом заболеваний, чем длительный. У спавших менее шести часов был повышен риск депрессии, тревожных расстройств, ожирения, диабета 2-го типа, гипертонии, ишемической болезни сердца и нарушений сердечного ритма.

И короткий, и длительный сон также были связаны с заболеваниями дыхательной и пищеварительной систем и повышенным риском смерти от любых причин.

Почему сон может влиять на старение?

Авторы обсуждают несколько возможных объяснений найденной связи. Среди них — изменения в работе иммунной системы, воспалительные процессы, нарушения гормональной регуляции и обмена глюкозы, а также изменения структуры и функций органов.

Короткий и длительный сон могли быть связаны с депрессией в пожилом возрасте разными путями. Для короткого сна статистическая модель показала более прямую связь с заболеванием. Для длительного сна часть связи объяснялась показателями биологического старения мозга и жировой ткани.

Авторы допускают, что длительный сон может отражать скрытые проблемы со здоровьем и попытку организма приспособиться к ним. Это одна из гипотез, объясняющих обнаруженную непрямую связь с депрессией. Но определить, что здесь причина, а что следствие, исследование не позволяет. По его результатам нельзя утверждать, что изменение продолжительности сна само по себе замедлит старение.

В основном анализе участники сами сообщали, сколько обычно спят, поэтому оценки могли расходиться с показаниями носимых устройств или результатами специальных исследований сна. Кроме того, ученые не оценивали напрямую качество сна, число ночных пробуждений и нарушения суточных биологических ритмов.

Наконец, большинство участников британского биобанка имели европейское происхождение, поэтому результаты не обязательно одинаково применимы ко всем группам населения.

Предложенный авторами подход Sleep Chart объединяет данные о сне с оценками биологического возраста разных органов. В будущем он может помочь подробнее изучить, как продолжительность сна связана с состоянием мозга, сердца, легких, печени и иммунной системы, а также с риском возрастных заболеваний.

Исследование добавляет аргументов в пользу того, что продолжительность сна может быть маркером общего состояния здоровья. Однако по этим данным нельзя подобрать универсальный режим, который замедлял бы старение. Индивидуальная потребность во сне различается, а пользу от изменения его продолжительности еще предстоит проверить в отдельных исследованиях.

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