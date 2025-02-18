Новое исследование Школы передовых исследований IMT в Лукке показало, почему некоторые люди лучше помнят сны, чем другие. Исследователи обнаружили, что черты характера, качество сна и возраст влияют на память о снах. Они рассмотрели факторы, влияющие на «воспоминание о сновидениях», способность помнить сны после пробуждения, и изучили, как индивидуальные черты и режим сна формируют этот процесс.

Некоторые люди просыпаются с яркими воспоминаниями о своих снах и способны вспомнить подробные истории, в то время как другие с трудом могут вспомнить что-либо вообще. Причины этих различий в запоминании снов остаются неясными. Некоторые исследования показывают, что женщины, молодые люди или те, кто склонен к мечтаниям, с большей вероятностью помнят свои сны. Однако другие исследования не смогли подтвердить эти выводы.

Теории, связывающие запоминание снов с чертами личности или когнитивными способностями, также получили мало поддержки. Интерес к запоминанию снов резко возрос во время пандемии COVID-19, поскольку сообщения об увеличении запоминания снов привлекли как общественное, так и научное внимание во всем мире.

Новое исследование, проведенное совместно с Университетом Камерино, проводилось в период с 2020 по 2024 год. В нем приняли участие более 200 человек в возрасте от 18 до 70 лет. Они ежедневно записывали свои сны в течение 15 дней, а их сон и когнитивные функции отслеживались с помощью носимых устройств и психометрических тестов.

Каждому участнику исследования был выдан диктофон, чтобы он каждый день сразу после пробуждения сообщал о своих переживаниях во время сна. Они должны были сообщить, помнили ли они, что видели сон, или нет, было ли у них впечатление, что они видели сон, но они ничего не помнили об этом опыте, и описать содержание сна, если они могли его вспомнить.

В течение всего исследования участники также носили актиграф — наручные часы для мониторинга сна, которые определяют продолжительность сна, его эффективность и нарушения.

В начале и в конце периода записи сновидений участники проходили психологические тесты и заполняли анкеты, в которых измерялись различные факторы: от уровня тревожности до интереса к снам, склонности к блужданию ума (тенденции часто переключать внимание с текущей задачи на посторонние мысли или внутренние размышления) и вплоть до тестов на память и избирательное внимание.

Исследование показало, что люди с позитивным отношением к снам и склонностью к блужданию мыслей значительно чаще вспоминали свои сны.

Режим сна также, по-видимому, играет важную роль: люди, у которых наблюдались более длительные периоды легкого сна, с большей вероятностью просыпались с воспоминаниями о своих сновидениях. Молодые участники показали более высокое запоминание, в то время как пожилые люди часто видели «белые сны» (ощущение, что они видели сон, но не помнили никаких деталей). Это говорит о возрастных изменениях в процессах памяти во время сна.

Более того, выявились сезонные колебания: участники сообщили о более низкой запоминаемости сновидений зимой по сравнению с весной, что указывает на потенциальное влияние экологических или циркадных факторов.

«Наши результаты показывают, что запоминание снов — это не просто дело случая, а отражение того, как взаимодействуют личные установки, когнитивные черты и динамика сна, — объясняет Джулио Бернарди, профессор общей психологии. — Эти открытия не только углубляют наше понимание механизмов, лежащих в основе сновидений, но и имеют значение для изучения роли снов в психическом здоровье и в изучении человеческого сознания».

«Данные, собранные в рамках этого проекта, послужат справочной информацией для будущих сравнений с клиническими популяциями, — добавляет Валентина Элсе, исследователь из Школы IMT и первый автор исследования. — Это позволит нам продвинуться вперед в исследовании патологических изменений сновидений и их потенциальной прогностической и диагностической ценности».

Примерно треть жизни человек проводит во сне, а 25% этого времени занимают сновидения. Ученые до сих пор задаются вопросами, почему мы видим сны, как человеческий мозг создает образы и как это может влиять на здоровье, особенно на работу мозга. Ранее исследование показало, что частые кошмары (сопровождающиеся пробуждением) у людей среднего и пожилого возраста могут свидетельствовать о повышении риска развития деменции.