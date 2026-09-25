Google начала тестировать функцию Call for Me, которая позволяет ассистенту Gemini самостоятельно звонить в компании от имени пользователя. Запуск связан с ростом популярности ИИ-агентов, способных совершать звонки, — аналогичные функции уже есть у моделей Muse** и Instinct** компании Meta*.

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Функция пока доступна только владельцам смартфонов Pixel 11 в США с платной подпиской на Gemini, и только через бета-версию приложения Телефон для Android.

В отличие от предыдущих версий голосовых функций Google, обновленный Gemini сможет использовать личные данные, которые пользователь заранее одобрил, — это расширяет набор действий ассистента во время звонка.

Пользователь может наблюдать за ходом разговора в реальном времени и перехватить его в любой момент. Звонки совершаются с личного номера телефона пользователя.

По данным Google, ассистент способен решать комплексные задачи: уточнять наличие товара в магазине, бронировать столик в ресторане, переносить дату записи или откладывать товар.

Агент представляется собеседнику, самостоятельно проходит через автоматизированные меню, ожидает на линии и затем ведет разговор с сотрудником, а пользователь следит за процессом по текстовой расшифровке звонка.

Запуск продолжает многолетнюю серию экспериментов Google с автоматизированными звонками на основе ИИ. Несколько лет назад компания демонстрировала на конференции для разработчиков, как Google Assistant звонит в салон красоты и записывает клиента на услугу; для естественности звучания ассистент добавлял в речь паузы и слова-заполнители.

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В 2025 году у сервиса появилась функция Ask for Me — она позволяла Gemini звонить в компании, чтобы уточнить цены или условия услуг. Владельцы Pixel также уже пользовались функциями Hold for Me и Talk to a Live Rep для автоматического ожидания оператора, а также Direct My Call для навигации по голосовым меню.

В Google объяснили ограниченный масштаб запуска тем, что реальные телефонные разговоры отличаются высокой вариативностью, и компании требуется время, чтобы отладить работу функции перед более широким релизом.

*экстремистская организация, запрещенная на территории РФ

**продукт экстремистской организации, запрещенной на территории РФ

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