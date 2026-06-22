Крупнейшие международные компании, включая Nestle, IKEA, Uber и Volvo Cars, призвали правительства по всему миру ускорить переход к электрификации и сделать ее центральным элементом экономической политики. Бизнес считает, что такой шаг поможет снизить зависимость от нестабильных цен на ископаемое топливо и повысить энергетическую безопасность.





В открытом заявлении, подготовленном коалицией We Mean Business и Глобальным альянсом возобновляемых источников энергии, говорится, что ценовые скачки на нефть, газ и уголь создают серьезные риски для мировой экономики. Документ поддержали 112 компаний из сфер промышленности, потребительских товаров, транспорта и здравоохранения.

В число участников инициативы вошли также Iberdrola, Mahindra Group, Nikon Corporation и Levi Strauss. Совокупная годовая выручка компаний, подписавших обращение, составляет около $1,5 трлн.

В заявлении отмечается, что сохраняющаяся зависимость от нестабильных рынков ископаемого топлива подвергает экономику сбоям, приводит к резкому росту цен, нарушает цепочки поставок и откладывает инвестиции.

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В компаниях считают, что переход на электрические технологии позволит повысить устойчивость бизнеса и снизить общий спрос на энергию. По мнению их представителей, многие решения для электрификации транспорта, зданий и промышленности уже доступны на коммерческом уровне.

При этом представители бизнеса убеждены, что для масштабного перехода необходимы действия со стороны государств. Речь идет о реформировании рынков электроэнергии, расширении электросетей и ускорении выдачи разрешений для энергетических проектов.

Старший менеджер по устойчивому развитию и климату H&M Ким Хеллстрём заявила, что для достижения необходимых масштабов перехода на электрификацию нужны более предсказуемые и благоприятные политические условия.

Инициатива появилась на фоне роста энергетической нестабильности, в том числе из-за геополитических конфликтов, которые заставляют правительства и компании пересматривать свои стратегии. Бизнес предупреждает, что волатильность цен на ископаемое топливо может привести к росту операционных расходов и снижению конкурентоспособности.

Призыв прозвучал в начале Лондонской недели действий по борьбе с изменением климата, где ожидается участие более 75 тыс. человек на свыше 1 тыс. мероприятиях с участием политиков, инвесторов и руководителей компаний.

Ранее опубликованный опрос, который цитирует Reuters, показал, что около 90% руководителей предприятий ожидают перехода своих компаний на электрификацию в течение ближайших десяти лет.

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