Люди часто задаются вопросами «А что, если бы в молодости я поступил по-другому?». Байбин Чен, сертифицированный невролог и эпилептолог, не поощряет такой тип мышления, поскольку оно может создавать излишнюю тревогу и стресс из-за вещей, которые невозможно изменить. Однако, по его словам, можно учиться на своих, а еще лучше чужих ошибках.

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«Как невролог, я оглядываюсь на свои молодые годы через призму нейронауки и здоровья мозга, — говорит Чен. — Это дает мне уникальный взгляд на вещи, которые я хотел бы сделать по-другому».

Вот три вещи, о которых жалеет Чен, и которых другие, возможно, еще смогут избежать:

1. Ежедневное употребление газировки

«Когда я был подростком, мои родители и я не до конца понимали, какой вред здоровью может нанести чрезмерное потребление сахара. Каждый день после школы я ел печенье и выпивал одну-две банки газировки», — рассказывает специалист.

Он отмечает, что его питание и сейчас не идеально, однако теперь он редко пьет сладкие газированные напитки.

Как показывают исследования, диеты с высоким содержанием сахара способствуют резистентности к инсулину, повышенному риску диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний, хроническому воспалению и даже снижению когнитивных способностей.

Длительное чрезмерное потребление сахара также может повысить риск развития деменции, включая болезнь Альцгеймера.

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Сокращение потребления газированных напитков и общего потребления сахара способно помочь смягчить некоторые из этих вредных последствий, хотя некоторые долгосрочные последствия могут оказаться не полностью обратимыми.

2. Прослушивание очень громкой музыки в наушниках

«Как и многие люди, я люблю музыку. Когда я был моложе, у меня была вредная привычка слушать ее в наушниках», — признается Чен.

Чрезмерное воздействие шума может привести к потере слуха, чувствительности слуха и тиннитусу. Такие повреждения необратимы. Исследования также показали, что нарушение слуха часто связано с расстройствами настроения, такими как депрессия и тревожность.

Кроме того, многочисленные исследования связывают потерю слуха с повышенным риском снижения когнитивных способностей и слабоумия. Вероятно, это связано с тем, что когда мозг с трудом обрабатывает звуки из-за потери слуха, он отвлекает когнитивные ресурсы от памяти и мышления.

«С возрастом мой слух, скорее всего, ухудшится. Хотя я все еще пользуюсь наушниками и слушаю музыку, особенно во время тренировок, теперь я ограничиваю громкость до 60% или ниже и уделяю прослушиванию не более 60 минут в день», — говорит Чен.

Если у человека появляется нарушение слуха, важно принять меры как можно быстрее. Это поможет снизить нагрузку на когнитивные функции. Было установлено, что слуховые аппараты снижают риск развития деменции у людей с потерей слуха, не только замедляя снижение когнитивных способностей, но и улучшая общее состояние мозга.

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Интересно, что повышенный риск снижения когнитивных функций не распространяется на людей, которые родились глухими или потеряли слух в очень молодом возрасте, поскольку их мозг адаптируется.

3. Несерьезное отношение ко сну

«Хотя я не рос со смартфонами, я все равно проводил бесчисленное количество ночей, засиживаясь допоздна за телевизором или играя в видеоигры. В то время я не понимал важности сна», — отмечает Чен.

Продолжительность и качество сна имеют решающее значение для здоровья мозга — не только для отдыха, но и для развития мозга в подростковом возрасте, консолидации памяти, обработки эмоциональных сигналов и удаления отходов.

«Теперь, когда я лучше понимаю роль сна, я стараюсь спать по 7–9 часов в сутки. Работа врача не всегда позволяет это, особенно когда я на дежурстве, — рассказывает специалист. — Однако, как ярый сторонник здоровья мозга, я выступаю за изменения в нашей профессии — особенно во время обучения — чтобы гарантировать, что больше врачей получат необходимый им отдых».

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Структурные изменения мозга могут иметь долгосрочные последствия. Но некоторые когнитивные и поведенческие последствия, связанные с плохим сном, можно обратить вспять, изменив привычки.