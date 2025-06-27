Nike столкнулась с серьезными финансовыми потерями из-за торговой политики администрации президента США Дональда Трампа. По оценкам компании, введенные пошлины приведут к дополнительным расходам в размере около $1 млрд.

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Чтобы смягчить последствия, спортивный гигант планирует сократить производственные мощности в Китае и перераспределить заказы между другими азиатскими странами, включая Вьетнам и Индонезию.

Финансовые показатели компании демонстрируют тревожную динамику: за последний год рыночная стоимость Nike снизилась на треть, а выручка за отчетный квартал упала на 12%, составив $11,1 млрд.

Мэттью Френд, финансовый директор компании, признал, что новые пошлины создают существенные экономические сложности, но выразил уверенность в способности Nike адаптироваться к изменившимся условиям. В ближайших планах компании — точечное повышение цен на американском рынке и оптимизация операционных расходов.

Сложившаяся ситуация особенно болезненна для Nike, поскольку Китай остается ключевым производственным центром: на фабриках Китая, Вьетнама и Камбоджи производится 60% всей продукции бренда, а 95% обуви Nike выпускается в Китае, Вьетнаме и Индонезии.

При этом китайские тарифы в 60% существенно влияют на импорт обуви в США, где на Китай приходится около 16% поставок.

Аналитик Quilter Cheviot Мамта Валечха отмечает, что Nike продолжает демонстрировать негативную динамику, причем последний квартал стал для компании худшим за последние два десятилетия. После пандемийного кризиса компания и так находилась в сложном положении, а новые тарифные ограничения лишь усугубляют ситуацию.

По мнению экспертов, текущий период может стать для бренда критически важным с точки зрения пересмотра глобальной производственной стратегии.

Вместе с тем, Трамп заявил в Белом доме, что США и Китай 25 июня заключили торговое соглашение. Министр торговли страны Говард Лютник сообщил, что документ закрепляет договоренности, достигнутые на переговорах.