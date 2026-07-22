С января 2027 года Nike резко сократит число онлайн-дистрибьюторов в Китае и сосредоточит продажи на нескольких крупнейших площадках. Так компания рассчитывает навести порядок в цифровых каналах, лучше контролировать цены и напрямую взаимодействовать с покупателями, сообщает CNBC.

Paul Steuber, Unsplash

Основными онлайн-каналами Nike в Китае останутся официальный сайт и приложение бренда, а также крупнейшие местные платформы — Tmall, JD.com и Douyin. Сейчас товары компании продаются еще через тысячи интернет-магазинов, связанных с партнерскими торговыми точками и вторичными дистрибьюторами.

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В Nike признают, что нынешняя модель позволила охватить широкую аудиторию, но одновременно лишила компанию единого контроля над тем, как бренд представлен в интернете и по каким ценам продаются его товары. Это осложнило попытки восстановить продажи на одном из ключевых для Nike рынков.

Новый вице-президент и генеральный менеджер Nike в Большом Китае Кэти Спаркс заявила, что бренд хочет выстроить единый подход к продажам и общению с покупателями на крупнейших цифровых площадках.

В Nike рассчитывают, что новая стратегия сделает онлайн-покупки более удобными и поможет сократить разрыв в ценах у разных продавцов. Однако аналитики предупреждают, что сокращение числа партнеров несет дополнительные риски для бизнеса в регионе, где выручка бренда, по их оценкам, за последние пять лет упала примерно на 30%.

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Аналитик BNP Paribas Лоран Василеску сравнил китайскую реформу с прежним решением Nike сократить сотрудничество с оптовыми партнерами в Северной Америке. По его оценке, тогда компания потеряла часть рыночных позиций и ухудшила финансовые показатели.

«Мы считаем, что проблема Nike связана не с дистрибьюторами, а с продуктом, и это актуально не только для Китая», — отметил эксперт, сохранив рекомендацию по акциям компании на уровне «ниже рынка».

Сокращение каналов может ударить по китайским партнерам Nike, которые в последние годы вкладывались в развитие онлайн-продаж. Однако крупнейший дистрибьютор бренда в материковом Китае Topsports публично поддержал решение.

Генеральный директор Topsports Ю Ву признал, что новая модель в первое время окажет давление на бизнес. В долгосрочной перспективе, по его мнению, она сделает систему продаж более устойчивой и понятной, а процесс покупки — удобнее для клиентов.

Nike рассчитывает, что концентрация онлайн-продаж на нескольких площадках поможет бренду укрепить позиции в Китае. На этом рынке компания одновременно сталкивается с растущей конкуренцией местных производителей и ослаблением потребительского спроса.

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