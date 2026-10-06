Препараты на основе GLP-1, которые сегодня применяют главным образом для лечения ожирения и диабета, могут влиять не только на вес и обмен веществ, но и на процессы старения. Компании Novo Nordisk и Eli Lilly представили первые данные о таком эффекте на конференции Aging Research and Drug Discovery (ARDD) 2026 в Гарварде.

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Novo Nordisk представила анализ, основанный на результатах крупного исследования SELECT, в котором изучали действие семаглутида у людей с избыточным весом или ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Исследователи использовали данные SELECT для моделирования продолжительности жизни в отдельной британской когорте из 19 117 человек. Расчеты показали, что применение семаглутида потенциально может быть связано в среднем с 1,9 дополнительного года жизни. Причем эффект наблюдался во всех возрастных группах, а наиболее существенным он оказался у людей, начавших лечение в более молодом возрасте.

Важно, что это не наблюдение за тем, сколько реально прожили участники, а математическое моделирование на основе ранее полученных результатов. Поэтому воспринимать цифру в 1,9 года как доказанное продление жизни пока нельзя.

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Ученые также посмотрели на так называемый биологический возраст — оценку того, насколько быстро стареет организм на молекулярном уровне. В исследованиях семаглутида анализ белков крови показал снижение некоторых показателей биологического возраста уже через 13−20 недель лечения. Эффект сохранялся или усиливался в течение примерно 150 недель наблюдения.

Тирзепатид показал признаки замедления старения

Eli Lilly представила данные по другому популярному препарату — тирзепатиду. Исследователи изучили небольшую подгруппу участников исследования SURMOUNT-5, сравнивавшего тирзепатид с семаглутидом.

Ученые брали образцы крови до начала лечения и через 72 недели. За это время хронологический возраст участников увеличился примерно на 1,38 года, однако все 15 использованных эпигенетических «часов» старения показали меньшее увеличение биологического возраста. Два показателя дали статистически значимый результат: по ним биологический возраст увеличился примерно на 0,7 и 1,1 года соответственно.

Еще один показатель, DunedinPACE, оценивающий скорость старения, снизился с медианного значения 1,13 до 1,08. Это означает, что после лечения организм участников, согласно этому маркеру, старел несколько медленнее.

Дополнительный анализ показал изменения молекулярных маркеров, связанных с воспалением, обменом веществ и повреждением тканей. По данным Lilly, изменения также затрагивали показатели, связанные с иммунной системой, почками, печенью и сердечно-сосудистой системой.

До «лекарства от старения» еще далеко

Несмотря на многообещающие результаты, обе компании пока говорят именно о потенциале, а не о доказанном эффекте продления жизни.

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Исследование Lilly было небольшим: после контроля качества в анализ вошли данные всего 82 человек, а парные образцы до и после лечения были доступны для 71 участника. Кроме того, у исследования не было отдельной контрольной группы, а наблюдение продолжалось относительно недолго. Сами представители компании назвали результаты предварительными и требующими подтверждения в более крупных исследованиях.

При этом интерес фармкомпаний к этой теме растет. Ранее исследования уже показывали, что GLP-1-препараты снижают риск ряда осложнений ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. А в сентябре 2026 года финансируемое Национальным институтом старения США исследование на мышах показало, что семаглутид способен продлевать жизнь пожилых животных и замедлять некоторые проявления физиологического старения. Однако результаты экспериментов на животных нельзя напрямую переносить на людей.

Здесь GLP-1-препаратов появляется еще одна потенциальная область применения — не только снижение веса и контроль диабета, но и воздействие на процессы старения. Однако чтобы говорить о настоящем продлении человеческой жизни, ученым еще предстоит подтвердить эти результаты в длительных контролируемых исследованиях.

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