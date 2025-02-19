В тщательно контролируемом исследовании подростки употребляли больше пищи вечером, особенно те, у кого был более высокий вес. Это указывает на то, что ожирение может быть связано с внутренними биологическими процессами, а не только с выбором образа жизни.

Ожирение представляет собой состояние, подверженное воздействию множества факторов. Хотя предшествующие исследования обнаружили связи между сном, пищевыми привычками и увеличением веса, роль циркадной системы — внутреннего биологического часового механизма по-прежнему не была выявлена.

Новое исследование, проведенное Медицинской школой Уоррена Альперта при Университете Брауна и Массачусетской больницей общего профиля Бригам, обнаружило значительную связь между циркадными ритмами, массой тела и пищевым поведением среди подростков. Эта возрастная группа имеет особое значение, так как их пищевые привычки могут оказать длительное влияние на здоровье. В результате было установлено, что подростки с избыточным весом или ожирением потребляют больше калорий в позднее время суток по сравнению с их сверстниками, имеющими нормальный вес.

Профессор психиатрии в Университете Брауна Мэри Карскадон отмечает, что результаты исследования демонстрируют влияние циркадных ритмов — внутренних часов организма — на количество потребляемых калорий в вечернее время. Особенно это касается людей с предрасположенностью к ожирению.

Карскадон акцентирует внимание на том, что подростковый возраст имеет критическое значение для здоровья в будущем. Поэтому необходимо глубже понять, как режим сна и бодрствования воздействует на циркадные ритмы, связанные с пищевым поведением.

Циркадная система состоит из триллионов «часов», которые присутствуют практически во всех органах, тканях и клетках организма. Она играет ключевую роль в подготовке биологии поведения к адаптации условий в течение суток. Стоит отметить, что влияние циркадной системы может значительно варьироваться у разных людей в зависимости от сочетания генетических, поведенческих и экологических факторов.

Дэвид Баркер, доцент кафедры психиатрии и поведения человека в Университете Брауна, отметил, что предыдущие исследования обычно фокусировались на поведении во время сна и приема пищи, используя субъективные ощущения голода и другие переменные как основные показатели. Однако в данном эксперименте были внедрены более тщательные методики измерения объема потребляемой пищи, как до, так и после приема. Кроме того, в нем контролировалось влияние окружающей среды и поведение участников в условиях специальной лаборатории.

В исследовании, которое проводилось в Лаборатории исследований сна при больнице Брэдли, участвовали 51 доброволец в возрасте от 12 до 18 лет. Их разделили на три группы в зависимости от индекса массы тела, и все они следовали 28-часовому расписанию сна и бодрствования, которое немного дольше обычного 24-часового дня.

На протяжении 11 дней и 10 ночей участники находились в одном помещении, чтобы убрать влияние внешних факторов на их естественные ритмы. Все часы и источники света были убраны, чтобы создать идеальные условия для наблюдения.

В течение дня участникам предлагали еду шесть раз в заранее установленное время, и каждый мог есть столько, сколько хотел. Исследователи следили за тем, как много калорий они потребляют. Участников развлекали студенты-исследователи, которые предлагали различные занятия, такие как изготовление поделок, просмотр фильмов при слабом освещении и участие в социальных играх.

Результаты исследования показали, что изменения в циркадной системе в течение суток имеют значительное влияние на рацион питания. Во всех трех группах участников потребление пищи достигало самого высокого уровня во второй половине дня и ранним вечером, и было самым низким утром, даже с учетом различных поведенческих факторов и условий окружающей среды.

У подростков с избыточным весом и ожирением, употребление калорий в вечернее время по сравнению с их сверстниками из группы с нормальным весом было значительно выше. При этом исследователи не выявили существенных различий в общем количестве часов сна как между группами, так и внутри них в зависимости от режима сна.

По словам Фрэнка Шира, директора программы медицинской хронобиологии в Бригамской женской больнице, циркадная система влияет на чувство голода и метаболизм, однако ранее не было ясно, оказывает ли циркадная система влияние на потребление пищи, если рассматривать ее отдельно от внешних воздействий и поведенческих циклов, включая световые циклы, режим сна и физическую активность.

«Это исследование впервые подтверждает, что наши внутренние биологические часы непосредственно контролируют потребление пищи», — отметил Шир.

Для того, чтобы понять, как нарушение циркадных ритмов влияет на потребление пищи и изменение веса, необходимо провести дополнительные исследования. Пока неясно, связано ли изменение веса с нарушением циркадного контроля или это просто последствия взаимодействия этих двух факторов.

Как отметил Карскадон, такие результаты могут быть полезны врачам, которые работают с подростками и помогают им контролировать вес. Он предложил несколько простых шагов: например, нужно уменьшить количество света вечером и использовать яркий свет утром, особенно во время физических нагрузок. Это может помочь наладить циркадные ритмы и выработать более здоровые привычки.

Команда исследователей планирует в будущем еще глубже изучить, как циркадные ритмы, питание и метаболизм взаимодействуют между собой, что поможет лучше понять эти связи и разработать полезные рекомендации по питанию.

С 1990 года избыточный вес и ожирение у детей почти удвоились, затронув все континенты. Эпидемии способствуют рост потребления сверхпереработанных продуктов, малоподвижный образ жизни и целенаправленная реклама, что приводит к серьезным проблемам со здоровьем — гипертонии и диабету. По распространенности лидируют США. Это беспокоит исследователей.