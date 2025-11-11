Россияне всех поколений демонстрируют единодушный выбор в пользу бюджетных форматов отдыха. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Туту» и агентства «Сидорин Лаб», основанного на анализе более 2,5 млн публикаций в соцсетях за 2025 год, пишет Forbes Young.

Общей темой для всех возрастных групп оказался дачный отдых, но его восприятие сильно варьируется от поколения к поколению. Пользователи старше 40 лет в своих публикациях делают акцент на позитивных аспектах, прежде всего на садоводстве.

Представители поколения миллениалов (рожденные с 1981 по 1996 годы), напротив, часто выражают недовольство, фокусируясь на сопутствующих бытовых трудностях. В то же время самая молодая аудитория видит в поездках на дачу в первую очередь возможность провести время с семьей или отдохнуть на природе в уединении.

Второе место по популярности занимает отдых в деревне, который для старшего поколения наполнен ностальгией по малой родине, тогда как зумеры воспринимают его скорее как вынужденную или экскурсионную поездку.

При этом миллениалы выделяются особой привязанностью к рыбалке, которую ценят за бюджетность и возможность быстро вернуться домой.

Среди молодежи заметную популярность набирает новый тренд — посещение монастырей, как в формате экскурсий, так и в рамках практики «монастыринга» с временным проживанием на территории. Наименее востребованным у зумеров оказался отдых в санаториях, который они в основном связывают с семейными поездками.

Эти тенденции на повсеместный запрос на экономичный отдых объясняются снижением реальных доходов и общей экономической нестабильностью. По наблюдениям аналитиков, путешественники старших возрастов демонстрируют более расчетливый подход к планированию поездок, тщательнее оценивая как финансовые, так и временные затраты, в отличие от молодежи.