Nvidia приобрела созданный в 2022 году стартап Kumo AI, разрабатывавший фундаментальные модели для бизнес-прогнозирования. Это сообщили сразу два источника Fortune, знакомых с условиями сделки.

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Все три сооснователя компании — генеральный директор Вания Йосифовски, директор по инженерии Хема Рагхаван и главный научный сотрудник Юре Лескове — перешли в штат Nvidia в прошлом месяце. Профили основателей в LinkedIn обновлены, однако сайт Kumo AI никак не отражает произошедшей смены собственника. Финансовые условия сделки не раскрываются, а Nvidia от комментариев отказалась.

Kumo AI была основана в 2022 году в Маунтин-Вью, штат Калифорния. В том же году стартап привлек $37 млн венчурного финансирования в двух раундах от инвесторов, включая Sequoia Capital. Среди клиентов компании — сервис доставки еды DoorDash, платформа Reddit и британская розничная сеть Sainsbury’s.

Техническое ядро Kumo — так называемая RFM-модель (реляционная фундаментальная модель), работающая с корпоративными данными, структурированными в виде графов. Модели можно указать данные компании, написать, что вы понимаете под оттоком клиентов, и очень быстро она выдаст прогноз.

Модель без дополнительного обучения закрывала задачи от прогнозирования потребительского оттока до оценки кредитного риска — в отличие от традиционного предиктивного анализа, требующего длительной настройки под каждую конкретную задачу.

Сделка с Kumo продолжает масштабную M&A-экспансию Nvidia: за последние несколько лет компания поглотила более 100 стартапов, планомерно выстраивая полный технологический стек в сфере ИИ. В декабре 2025 года Nvidia заключила сделку на $20 млрд по модели acqui-hire (покупка компании ради команды и технологий) с Groq — специализированным производителем чипов для инференса ИИ (запуска уже обученных нейросетевых моделей). В феврале 2026 года была куплена компания Illumex в сегменте семантики данных; ранее, в апреле 2024 года, за $700 млн приобретена платформа оркестрации рабочих нагрузок Run.ai.

Включение Kumo в периметр Nvidia указывает на стратегический интерес компании к прогнозной аналитике корпоративных данных — сегменту, в котором крупные технологические игроки конкурируют за место в бизнес-цикле принятия решений. Модели, подобные разработкам Kumo, позволяют встраивать ИИ-прогнозирование непосредственно в операционные системы предприятий, не требуя от заказчика глубокой экспертизы в машинном обучении.

Nvidia последовательно расширяет присутствие на уровне программного обеспечения и прикладных решений, снижая зависимость бизнес-модели от продаж чипов как такового. Приобретение компании, чьи модели уже работают в реальных корпоративных средах — от продовольственного ретейла до пользовательских платформ, — дает Nvidia готовую клиентскую базу и проверенные кейсы применения в нескольких отраслях.

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