Капитализация производителя чипов для искусственного интеллекта (ИИ) Nvidia на пике торгов в четверг, 3 июля, выросла до $3,92 трлн, пишет Reuters. Это ненадолго сделало компанию самой дорогой в истории. Чипмейкер побил рекорд Apple ($3,915 трлн), установленный 26 декабря 2024 года.

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На пике акции Nvidia выросли на 2,2% до $160,6, однако к концу торгов рост акций NVIDIA замедлился до 1,33%, а цена откатилась к $159,34. Microsoft с капитализацией $3,7 трлн заняла второе место, ее акции выросли на 1,4% до $498. Apple с ростом акций на 0,5% и капитализацией $3,19 трлн оказалась на третьем месте.

Спрос на высокопроизводительные чипы Nvidia для обучения ИИ-моделей подогревает интерес со стороны компаний, включая Microsoft, Amazon, Alphabet и Tesla, развивающих ИИ-инфраструктуру. За четыре года капитализация Nvidia выросла с $500 млрд в 2021 году почти в восемь раз, превысив суммарную стоимость фондовых рынков Канады, Мексики и Великобритании.

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Reuters отмечает, что рост акций Nvidia ускорился после падения 4 апреля, вызванного заявлениями президента США Дональда Трампа о глобальных тарифах. Ожидания смягчения тарифной политики способствовали росту акций Nvidia на 68%.