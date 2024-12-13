Праздничные огни занимают главное место на большинстве рождественских елок. Специалист по сну из Великобритании отмечает, что иллюминация может существенно вредить сну. О типах гирлянд, их опасности и вариантах замены рассказал New York Post операционный менеджер компании по производству матрасов Winstons Beds Айзеа Риз.

«Яркие, мигающие или синие рождественские гирлянды перед сном — это катастрофа для гигиены сна, — сказал Риз в интервью SurreyLive. — Они путают ваш мозг, подавляют мелатонин, гормон сна, и затрудняют процесс засыпания».

Синий свет имеет короткую длину волны и высокую энергию. Это означает, что он повышает концентрацию и настроение. Днем это хорошо, но ночью он может нарушить 24-часовые биологические часы организма.

Самым главным источником синего света являются солнечные лучи. Также он встречается в LED-телевизорах, компьютерных мониторах и смартфонах. Слишком сильное его воздействие приводит к проблемами со зрением, а хронический недосып может увеличить риск развития диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.

По словам Риза, традиционные разноцветные рождественские гирлянды излучают ряд волн, которые также подавляют выработку мелатонина. Один из способов смягчить возможные нарушения сна — выключить рождественские огни перед сном. «Дайте выработке мелатонина возможность активизироваться, выключив синий, разноцветный или мигающий свет как минимум за два часа до сна», — говорит Риз.

Инструкторы по пожарной безопасности рекомендуют приобрести таймер, который автоматически выключит свет, чтобы не приходилось отслеживать это самостоятельно. Рождественские гирлянды могут сильно нагреваться и стать причиной пожара, если их оставить включенными надолго.

Если человек любит яркие огоньки, есть и другие способы украсить елку к Новому году. По словам Риза, есть менее вредные, теплые тона света, такие как красный или мягкий белый. В частности, красный свет, по данным исследований, может улучшить качество сна, помогая организму расслабиться и быстрее войти в состояние покоя.

И хотя положительное влияние красного света на сон еще не доказано однозначно, эксперты сходятся во мнении, что он, по крайней мере, не нарушает сон так сильно, как синий.

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