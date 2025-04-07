Почти половина (49%) российских компаний из среднего и крупного бизнеса не используют базовые антивирусные программы и средства резервного копирования данных, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование интегратора IT-решений «Обит». По данным специалистов, реже всего средства кибербезопасности используют производственные компании, дистрибьюторы и девелоперы.

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Аналитики опросили 150 руководителей IT-направлений как средних (выручка от 2 млрд руб. в год), так и крупных (выручка от 10 млрд руб. в год) компаний в сфере производства, транспорта, гостинично-ресторанного бизнеса и телекоммуникаций.

Самым популярным способом защиты стали сегментация сети и минимизация прав доступа, которыми пользуется 60% компаний. В то же время мониторинг и регулярный аудит проводят 33% и 26% участников российского рынка соответственно. При этом только треть (37%) опрошенных проводят обучение сотрудников в области кибербезопасности.

Согласно выводам исследования, слабая защищенность компаний создает низкий порог входа для злоумышленников и снижает стоимость проведения атаки, что, в свою очередь, приводит к увеличению числа DDoS-атак.

Ранее эксперты сервиса Anti-DDoS группы компаний «Солар» сообщили, что хакерские атаки на региональный бизнес в России в прошлом году участились, главными целями злоумышленников стали финансовые организации и компании в сфере недвижимости.