Двухлетнее партнерство между Apple и OpenAI фактически зашло в тупик: стартап привлек внешнюю юридическую фирму и рассматривает варианты правовых действий против производителя iPhone, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Стороны пока не исключают внесудебного урегулирования, однако переговоры о пересмотре условий соглашения тоже не продвигаются.

Соглашение, заключенное в июне 2024 года, предусматривало интеграцию ChatGPT в экосистему Apple — в том числе через голосового ассистента Siri, инструменты генерации текста и функцию Visual Intelligence на iPhone. OpenAI рассчитывал, что доступ к сотням миллионов устройств Apple обеспечит массовый приток платных подписчиков.

По данным источников, компания изначально прогнозировала миллиарды долларов ежегодного дохода от подписок — сопоставимые, по словам менеджеров Apple, с поступлениями от соглашения Google с Safari о поиске по умолчанию, которое приносит обеим сторонам десятки миллиардов долларов в год.

Реальность оказалась иной. Собственные пользовательские исследования OpenAI показали, что владельцы iPhone значительно чаще обращаются к самостоятельному приложению ChatGPT, а не к интеграции через Siri. Причина в архитектурных ограничениях, ведь чтобы получить ответ от ChatGPT через Siri, пользователю нужно явно произнести название сервиса, а ответы отображаются в небольшом окне с усеченным содержимым.

«Мы сделали все, что могли со стороны продукта. Они — нет, и даже не попытались сделать это честно», — заявил один из руководителей OpenAI на условиях анонимности.

Первоначальные условия сделки OpenAI охарактеризовал как «прыжок веры»: Apple не раскрывала точных параметров продукта на этапе переговоров. Теперь в компании считают, что интеграция нанесла ущерб репутации ChatGPT среди пользователей Apple. Переговоры о пересмотре соглашения не дали результата, и OpenAI отказался от участия в работе над базовыми ИИ-моделями Apple, которые компания разрабатывает совместно с Google.

Позиции сторон осложняются взаимными претензиями за пределами данного соглашения. Apple раздражает активное переманивание OpenAI инженеров из команды Apple по аппаратному обеспечению: стартап предлагает пакеты акций, превышающие предложения Apple на миллионы долларов.

Со своей стороны Apple с 2024 года выражает озабоченность стандартами конфиденциальности ChatGPT. Дополнительный источник напряженности — планы OpenAI по созданию собственных потребительских устройств совместно с командой бывшего директора по дизайну Apple Джони Айва.

В ближайшие месяцы OpenAI рискует утратить эксклюзивное положение в экосистеме Apple. В рамках iOS 27, анонс которой намечен на конференцию WWDC 8 июня, Apple открывает Siri для конкурирующих ИИ-ассистентов, включая Claude от Anthropic и Google Gemini. Новый интерфейс Extensions предусматривает меню выбора ИИ-модели — это теоретически может улучшить видимость ChatGPT, однако одновременно лишает OpenAI ранее имевшихся конкурентных преимуществ. Любые судебные действия OpenAI, по информации источников, планирует начать не ранее завершения разбирательства с Илоном Маском.

Apple в начале мая урегулировала коллективный иск о недобросовестной рекламе функций Siri на сумму $250 млн — часть заявленных в 2024 году возможностей до сих пор не вышла на рынок. Этот контекст делает партнерство с OpenAI частью более широкой проблемы Apple с выводом ИИ-продуктов на рынок в срок.

