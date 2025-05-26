Останкинский мясоперерабатывающий комбинат (ОМПК), один из старейших игроков российского мясного рынка, снова оказался в центре внимания потенциальных инвесторов. Как стало известно из информированных источников, владельцы предприятия возобновили переговоры о его продаже после неудачной попытки в 2017 году. Тогда сделку не удалось заключить из-за завышенных ценовых ожиданий собственника, оценивавшего бизнес в $150 млн.

Фото: Freepik

Комбинат демонстрирует устойчивый рост: по данным системы СПАРК, в 2024 году выручка предприятия составила 79,66 млрд руб. (рост на 25,39% год к году), чистая прибыль достигла 4,03 млрд руб. (увеличение на 10,81%).

Производственные мощности включают не только головной завод в Москве, но и два современных животноводческих комплекса — в Подмосковье и Смоленской области. Ассортимент насчитывает более 100 наименований продукции, включая популярные бренды «Останкино» и «Папа может».

Собственники оценивают актив в 50-60 млрд руб., однако эксперты рынка считают эту оценку завышенной. Иван Пешков, руководитель департамента M& A BGP инвесткомпании Capital, называет более реалистичный диапазон 35-40 млрд руб.

Среди потенциальных покупателей рассматриваются крупные российские агрохолдинги («Мираторг», Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева, ГАП «Ресурс»), тайский пищевой конгломерат CP Foods и инвестиционные группы («Марафон», структуры Искандара Махмудова).

По данным Национального союза свиноводов, в 2024 году ОМПК занял 16-е место среди российских производителей свинины с объемом производства 81 тыс. тонн. Предприятие обладает развитой дистрибуционной сетью и узнаваемыми брендами, что делает его привлекательным для стратегических инвесторов.

Константин Корнеев, директор «Ринкон менеджмент», отмечает, что основным вызовом для нового собственника станет конкуренция с быстрорастущим сегментом готовой кухни. По данным Nielsen, доля готовых блюд в мясном ассортименте российских ритейлеров за последний год выросла до 7,6%.

Некоторые из названных потенциальных покупателей уже отреагировали на информацию о сделке. Представители «Тавроса» и «Марафона» опровергли свое участие в переговорах. Остальные компании, включая CP Foods и российские агрохолдинги, пока не прокомментировали ситуацию.

Прочитайте также Импорт шампанского в Россию вырос втрое несмотря на санкции

Интересно, что CP Foods уже вела переговоры о покупке ОМПК в 2017 году, но тогда стороны не смогли договориться о цене. Сейчас тайский конгломерат уже имеет в России несколько свинокомплексов и птицефабрику «Северная», что могло бы создать синергию с активами ОМПК.

Сергей Юшин, руководитель Национальной мясной ассоциации, подчеркивает, что основная ценность ОМПК заключается в его узнаваемых брендах и налаженных каналах дистрибуции. Однако успех сделки будет зависеть от способности нового собственника адаптировать бизнес к меняющимся потребительским предпочтениям, в частности, к растущему спросу на продукты готовой кухни.

По информации источников, стороны рассчитывают закрыть сделку уже летом 2025 года. Однако эксперты отмечают, что ключевым препятствием, как и в 2017 году, может стать несоответствие ценовых ожиданий продавца и покупателя.