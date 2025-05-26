Число деклараций на ввоз шампанского в Россию с 2021 по 2024 год увеличилось в три раза, несмотря на санкции и уход Moet Hennessy Louis Vuitton (LVMH), сообщает «РБК-Вино». Так, если в 2021 году была подана 41 декларация на ввоз шампанского, в 2024-м их было уже 150, при этом пик пришелся на 2023 год — 161 поданный документ.

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Это произошло несмотря на уход в 2022 году крупнейшего производителя LVMH (владеет Veuve Clicquot, Dom Perignon), чья продукция составляет половину деклараций. Параллельный импорт с 2023 года и приход мелких шампанских домов, более лояльных к России, компенсировали дефицит, отметил руководитель Top100Wines Игорь Сердюк.

Издание отмечает, что точный объем поставок за 2021–2024 гг. достоверно оценить невозможно: подавляющее большинство деклараций оформлены как серийные, то есть позволяют ввозить продукцию неоднократно без указания общего количества бутылок.

Часть российских импортеров и ретейлеров отметили, что доля шампанского в портфелях и в структуре продаж остается стабильной. Так, в компании Fort прирост составил 85%, а в Ladoga — с 1,1 тыс. декалитров (дал) до 3,3 тыс. Новые направления импорта — Чили, ЮАР, Грузия, Италия, Германия.

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Однако о сокращении говорят в Luding Group — с 21% в 2021 году до 11% в 2024-м из-за роста цен, в «Ленте» — с 0,3% до 0,2%. В Metro отметили, что фокус сместился на креманы.

Российские игристые укрепляют позиции: производство выросло на 26,7% (с 12,9 млн в 2021 году до 17,6 млн в 2024-м). В «Ленте» их доля в продажах увеличилась с 57,6% до 67,1%, в Ladoga — с 12,04% до 62,94%.

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Повышенные пошлины на вина из недружественных стран (с 12,5% до 25%) поддерживают отечественных виноделов. Однако сырьевая база ограниченная, отметил вице-президент Ассоциации экспертов ретейла Александр Ставцев. Сердюк подчеркнул, что российские игристые не смогли полностью заместить какую-либо из импортных категорий, но «совершенно точно вторгаются в эти сегменты и активно откусывают от этой части пирога».