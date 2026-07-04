Во время чемпионата мира по футболу 2026 года внимание болельщиков приковано к игре, но один из самых технологичных элементов экипировки находится у футболистов на ногах. Примерно за полтора века бутсы прошли путь от тяжелых кожаных ботинок с примитивными шипами до легкой обуви, которую проектируют с помощью цифрового моделирования и современных материалов.

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От рабочих ботинок к спортивной революции

Современные футбольные бутсы мало напоминают обувь игроков XIX века. До появления специализированных моделей футболисты обычно выходили на поле в тяжелых кожаных рабочих ботинках, иногда со стальными носами. Для сцепления с мокрым газоном к подошвам прибивали кожаные или металлические элементы, но выступающие крепления могли травмировать соперников.

В 1891 году английская Футбольная ассоциация разрешила устанавливать на подошвы кожаные шипы и поперечные планки при соблюдении требований безопасности. Они не должны были выступать более чем на 12,5 мм, а металлические крепления требовалось утопить в материал. Позднее распространение получили бутсы с несколькими крупными шипами, которые обеспечивали сцепление на мягком грунте.

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Как Adidas и Puma изменили футбол

Заметную роль в развитии футбольной обуви сыграли братья Адольф и Рудольф Дасслеры. В 1924 году они открыли обувную фабрику в немецком Херцогенаурахе, а вскоре начали выпускать бутсы со сменными прибивными шипами, которые можно было подбирать под состояние поля.

После разрыва в 1948 году братья создали два будущих спортивных гиганта — Adidas и Puma. В 1952 году Puma выпустила Super Atom с винтовыми сменными шипами, а два года спустя Adidas прославил похожую технологию на чемпионате мира, где сборная ФРГ использовала легкие бутсы с шипами разной длины. Одновременно производители переходили к более низкой и гибкой обуви, которая меньше ограничивала движения игроков.

В 1979 году Adidas представила Copa Mundial, созданные к чемпионату мира 1982 года. Верх модели из кожи кенгуру ценили за мягкость, прочность и способность принимать форму стопы, а сами бутсы стали одной из самых узнаваемых моделей в истории футбола. В 2023 году Nike и Puma объявили об отказе от этого материала и заменили его технологичными синтетическими аналогами.

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Компьютеры, новые полимеры и бутсы легче 100 г

С 1990-х годов футбольные бренды начали активнее экспериментировать с формой и материалами. Выпущенная в 1994 году Adidas Predator получила резиновые элементы в ударной зоне, Nike Mercurial в конце десятилетия помогла популяризировать легкий синтетический верх, а представленная в 2014 году Nike Magista принесла в футбол вязаную конструкцию с высоким эластичным воротником.

Сегодня над бутсами вместе работают дизайнеры, инженеры, специалисты по материалам и спортивной биомеханике. Трехмерное моделирование и метод конечных элементов позволяют заранее оценивать жесткость подошвы, нагрузку на стопу и поведение разных конструкций. Однако компьютерные расчеты не заменяют прототипы и испытания с футболистами, а помогают быстрее отбирать перспективные решения.

В 2015 году Adidas показала модель adizero 99g весом 99 г, хотя первоначально она оставалась экспериментальной и ограниченной разработкой. Годом позже Nike представила Anti-Clog Traction — специальный материал подошвы, который при контакте с водой снижает налипание грязи. Современные производители также меняют форму, длину и расположение шипов под разные покрытия и типы движения.

Почему на ЧМ-2026 футболисты вышли в розовых бутсах

Одним из самых заметных визуальных трендов ЧМ-2026 стали ярко-розовые бутсы, в которых вышли на поле многие известные футболисты. Цветные модели существуют уже несколько десятилетий, но на нынешнем турнире розовый одновременно появился в коллекциях нескольких крупных брендов и стал особенно заметен на фоне зеленого газона.

Представитель глобальной команды Nike по футбольной обуви Одинга Нимако объяснил выбор розового результатами общения со спортсменами. По его словам, яркие цвета помогают игрокам чувствовать себя увереннее в напряженные моменты, а розовый особенно хорошо выделяется на поле во время телевизионных трансляций.

Современные футбольные бутсы превратились из простой защитной обуви в сложный инженерный продукт, сочетающий новые материалы, цифровое проектирование и спортивную биомеханику. Пока зрители следят за матчами чемпионата мира 2026 года, на ногах игроков находится результат примерно полуторавековой эволюции — от прибитых к кожаной подошве шипов до вязаных полимерных конструкций и компьютерной оптимизации.

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